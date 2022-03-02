香港新增確診5.5萬再創新高 官方：還會上升

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香港2日激增5萬5353人感染COVID-19再創新高。圖為香港民眾排隊接種疫苗。（中新社）

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（中央社記者張謙香港2日電）香港今天激增5萬5353人感染COVID-19，是疫情爆發兩年來的單日新高，當局預計數字還會上升。

本地的單日新增確診病例過去兩天已連續超過3萬例，今天更突破5.5萬例；過去24小時又有117人染疫死亡。

衛生防護署傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增的確診病例，只有27例為境外移入，其餘均為本土病例。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業通報，過去24小時新增117名確診患者死亡，疫情爆發兩年來累計有1172名確診者死亡，其中967人來自第5波疫情。這些死者大都是老人及長期病患，而且大部分沒有接種疫苗。

歐家榮指出，從過去幾天的紀錄看，本地確診數持續上升，而且每2至3天就會倍增。

他預期這種情況將會持續下去，原因是市民不斷自行購買快速測試包自我檢疫，令確診數短期內快速攀升。

歐家榮指出，第5波疫情自1月初爆發至今，已導致28萬1099人染疫。

醫管局稍早指出，截至2月底，第5波疫情已有1939名兒童入院，其中49人在深切治療部，占2.52%。2歲或以下需入深切治療部的病童占多數，有30人。

香港電台引述瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，分析過兒童個案，絕大多數均病情輕微，發燒兩三天後會退，7至10天內會康復。

當局昨天公布，本地COVID-19陽性檢測個案為23萬8377例，連同今天新增，累計接近30萬例。

由於陽性個案大幅增加，本地醫療系統正面對很大壓力，公立醫院的負荷已到達上限。為此，當局正在設立更多隔離和治療設施，以接收確診病患，包括北京方面援建的多間「方艙醫院」。

目前公立醫院及其他治療設施只接收了6000多人，換言之，近期新增的數以十萬計陽性染疫者只能在家裡自我隔離，等候入院。

據報導，不少呈陽性的染疫者在沒有獲得安排進入醫院接受治療前，身體已自我好轉，再測試時對病毒呈陰性。（編輯：楊昇儒）1110302