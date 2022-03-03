俄國遭踢出SWIFT 中國學者建議北京擬應對制裁戰略

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（中央社記者張淑伶上海3日電）俄羅斯遭國際金融制裁讓中國警惕。有中國學者分析，應該要先在國內降低對SWIFT的依賴，並建立新型跨境清算系統，透過試點及RCEP這類區域貿易結算，逐步贏得市場。

因應俄羅斯侵略烏克蘭，美國及其盟友在2月27日宣布禁止俄國數家銀行使用「環球銀行金融電信協會」支付系統（SWIFT）。上海交通大學中國金融研究院副院長劉曉春2日在微信公眾號「中國金融四十人論壇」撰文，對中國應從戰略上如何應對SWIFT制裁威脅、消除美國制裁隱患提供分析和建議。

劉曉春說，近年由於數位技術發展，國際上一些國家和機構嘗試應用新技術搭建新的跨境結算和業務信息系統，目的一方面是希望擺脫美國長臂管轄霸權，另一方面是希望從商業利益上替代SWIFT。但這些系統還沒有全面進入大規模投產應用，也各自存在一些問題。

他認為，中國應該建設新型跨境清算系統，消除美國制裁的隱患。首先，有境外機構的中資銀行，都應該建立自身統一的境內外信息系統和清算系統。「只要能內部傳輸的，一律不用SWIFT等行外系統。」

然後是建立中資銀行間跨境清算系統，人民幣跨境支付系統（CIPS）可以接受這個平台的業務信息。

接下來則是探索建立區域性跨境清算體系。他說，下一階段的全球化，一定程度上是區域化的全球化，非美元貨幣在跨境結算、清算中的占比會大幅度提升。比如，在RCEP（區域全面經濟夥伴協定）下，貿易結算和銀行清算貨幣中，人民幣、日元等會大量增加。中國金融機構必須聯合其他國家和地區金融機構及早布局。

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再進一步則是探索全方位跨境清算新體系。劉曉春建議可以設立國際結算信息服務有限公司，透過一些加強的服務、更低的成本和操作流程的改善，來吸引各家銀行放棄SWIFT，加入新的貿易融資及國際結算服務。

劉曉春說，相關項目可以分階段完成，先由中國央行和主要國有商業銀行合作，經過試點運營，將業務推廣至10至20家國際貿易企業。在試點成熟基礎上，全面對接外資銀行，「一帶一路」沿線國家、東南亞、中亞及中東歐國家主要商業銀行。平台最終必須參與市場競爭，看是否能贏得市場。（編輯：周慧盈）1110303