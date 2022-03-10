外資預測俄羅斯恐破產 楊金龍持保留態度

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（中央社記者蘇思云台北10日電）摩根士丹利示警，俄國公債支付利息機率下滑，最快恐4月15日破產。央行總裁楊金龍表示，俄羅斯外匯存底加上民間持有國際資產總計約1兆美元，只是部分目前遭凍結，是否可能破產還要再了解。

立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍進行業務報告，同時審查央行111年度營業預算。國民黨立委賴士葆、民進黨立委吳秉叡、高嘉瑜關注俄羅斯被國際金融制裁後，對台灣造成的影響。

國民黨賴士葆表示，有媒體分析俄羅斯從2014年入侵克里米亞後就開始「去美元化」，對美元依賴持續降低，國際金融制裁是否可能無效。

楊金龍表示，從官方外匯存底資料來看，2014年以後俄羅斯確實慢慢把一些美元資產轉到人民幣，第二，俄羅斯也逐漸提高黃金比重、降低美元資產比重。

摩根士丹利（Morgan Stanley）日前報告提到，俄國公債支付外國人利息的機率下滑，最快可能4月15日破產，面臨類似委內瑞拉的違約困境。

楊金龍表示，俄羅斯目前外匯存底6300億美元，只是因為遭到國際制裁，部分美元資產現在遭凍結，民間也持有國際資產達4000多億美元，總計1兆美元，是否可能破產還要再進一步了解，不能隨意猜測。

部分俄羅斯銀行被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），楊金龍表示，的確可能產生不便，但是台灣跟俄羅斯經貿直接往來規模不大，影響的匯款金額有限，另外，多數銀行可能是透過花旗或滙豐等中介銀行跟俄羅斯往來，「這些銀行並未被剔除」，應該不會受到影響。

楊金龍表示，雖然俄羅斯外匯存底中美元比重下降中，但據了解國內仍有8成交易使用美元，這也是為何盧布大幅貶值的原因。俄羅斯央行部分美元、歐元等貨幣被凍結，可能使用人民幣，但使用虛擬貨幣的可能性就很低。

至於外界關注央行數位貨幣（CBDC）進度，楊金龍表示，目前是進入第二階段的「通用型CBDC試驗計畫」的技術實驗，會建置CBDC雛形平台，模擬CBDC在零售支付場景應用試驗，預計今年9月完成。國際上目前CBDC只有中國已經在試點、較為領先，其餘各國央行也都謹慎研議中。

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高嘉瑜關注多家壽險陸續增提俄債的預期信用損失，楊金龍表示，這部分並非央行所規範，不過，銀行可能還會陸續增提相關投資損失，這部分應該不會轉嫁到民眾，而是影響公司盈餘與公司股東。

高嘉瑜也詢問，因為減碳、環保等議題增加的成本可能產生綠色通膨，楊金龍表示，所謂綠色通膨範圍比較廣、是比較長期性的，央行報告只有短暫提到氣候變遷對通膨的影響，承諾2個月提出綠色通膨相關影響報告。（編輯：潘羿菁）1110310