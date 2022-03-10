南山人壽俄債認損逾30億 7家壽險信用損失近130億

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（中央社記者謝方娪台北10日電）南山人壽今天公告2月自結稅後淨利新台幣30.65億元，其中俄債部位認損30.2億元，對公司整體財務狀況無重大影響。國內8家壽險持有俄羅斯債券部位，目前7家壽險認損合計129.87億元。

南山人壽今天公告2月自結稅後獲利達30.65億元，累計前2月稅後獲利84.77億元，2月獲利主因掌握市場波段實現股債資本利得，加上2月新台幣貶值挹注匯兌利益，並輔以穩定經常性收益。累計每股盈餘（EPS）達0.61元。

南山人壽指出，依會計公報原則及內部風控機制，已在2月先提列俄債預期信用損失30.2億元，占俄羅斯債券部位比例13%，對公司整體財務狀況無重大影響。

南山人壽強調，目前持有俄羅斯債券部位比例甚低，僅占公司總資產0.4%，對整體財務影響範圍有限，未來將密切觀察資本市場波動，評估並反映信用損失的相關提存。

受惠美元匯率及新台幣利率低檔優勢，南山人壽2月傳統型美元商品維持穩健銷售動能，2月合併新契約保費收入70億元，合併總保費收入219億元。

依壽險公會統計，國內壽險業中，目前國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽8家仍持有俄羅斯債券，除了三商壽以外，7家壽險已公告俄債部位認損達129.87億元。（編輯：潘羿菁）1110310