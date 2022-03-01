壽險對俄曝險逾千億衝擊保戶？ 金管會：影響有限

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烏俄開戰，有立委質疑壽險業對俄羅斯曝險逾千億，不過金管會表示影響有限。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北1日電）烏俄開戰，有立委質疑壽險業對俄羅斯曝險逾千億，台灣保戶淪為重災戶。金管會表示，保險業對俄曝險僅占保險業資金0.46%，且部位多為帳列AC下的長期持有固定收益債券，短期市場波動對財報影響小。

金管會統計，截至今年1月底為止，壽險業投資俄羅斯曝險新台幣1382億元，對烏克蘭沒有投資；產險業對烏俄都沒有投資部位。民進黨立委高嘉瑜今天在臉書發文質疑壽險業對俄羅斯曝險逾千億，金管會應查壽險業投資俄債合理性，檢討保戶為何淪為戰爭重災戶。

金管會保險局副局長張玉煇表示，保險業對俄曝險僅占保險業資金0.46%，僅為資產配置一小部分，且曝險部位多以收取固定利息為目的、長期持有的固定收益債券投資為主並帳列AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下，短期市場波動對財報影響較小；且保險業持有部位99%以上採美元計價，即使盧布重貶，保險業投資部位較不受匯率波動影響。

張玉煇也強調，金管會已要求保險業評估國際地緣政治、政經情勢變化，加強資安和投資風險控管以因應市場變化，金管會並將動態監理保險業國外投資曝險，若短期內有異常波動，將立即要求業者採取因應措施。

另俄羅斯部分銀行遭逐出SWIFT，保險業必須就債息收支尋找替代方案，張玉煇說，壽險業者評估收支時程將稍微拉長，但應該都可以找到替代方案；因債息收入採應計基礎，若僅是支付時程拉長，和損益表現將不會有直接關係。

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因保險業投資俄債多以獲取固定利息為主的長期持有AC類債券為主，即使俄羅斯央行短期禁止外資買賣有價證券，不至於改變保險業持有俄羅斯債券的目的，不過張玉煇說，金管會已要求業者密切關注俄羅斯央行相關動向及俄羅斯債券信評變化，評估對信用風險的影響。

隨俄烏情勢惡化，國際信評機構標普（S&P）已出手將俄羅斯降評。張玉煇表示，俄羅斯主權信用評等遭降級，業者在會計上就必須依照IFRS 9規定評估資產減損情形。（編輯：潘羿菁）1110301