制裁俄羅斯國銀啟動黑名單比對作業 金管會緊盯因應

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烏俄開戰，銀行啟動制裁黑名單比對作業，金管會表示，若有企業戶貿易往來對象遭列各國制裁名單，銀行考量風險將無法進行相關匯兌交易，金管會會密切關注可能影響。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北1日電）烏俄開戰，銀行啟動制裁黑名單比對作業，金管會表示，若有企業戶貿易往來對象遭列各國制裁名單，銀行考量風險將無法進行相關匯兌交易，金管會會密切關注可能影響，並由銀行提供企業戶必要協助。

俄羅斯入侵烏克蘭，遭西方國家實施經濟和金融制裁，金融機構已依金融機構防制洗錢辦法規定，依風險基礎偵測、比對和篩選客戶，持續確認客戶交易有關對象是否為外國政府或國際組織認定或追查的制裁黑名單。

金管會銀行局副局長童政彰說，各國政府或國際組織陸續發布對俄羅斯的相關制裁名單，若銀行客戶交易相關對象涉及各國制裁名單，金融機構考量制裁風險，通常都會拒絕建立業務往來關係或進行交易。

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童政彰進一步表示，若台灣企業交易對手為各國政府制裁對象，例如遭SWIFT剔除的金融機構等，台灣金融機構將無法進行相關匯兌交易，可能影響台灣企業和俄羅斯進出口貿易款項的收付。

至於國際制裁俄羅斯的黑名單對國銀和企業戶的衝擊，童政彰說，衝擊程度必須視具體制裁內容和名單、企業和俄羅斯往來情況而定，金管會將持續關注企業戶和俄羅斯往來情形及對銀行授信可能產生的影響，並由銀行提供企業戶必要協助。（編輯：林淑媛）1110301