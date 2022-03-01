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投信公會：投資俄羅斯基金占整體比重僅約0.4%

2022/3/1 18:06（3/1 20:33 更新）
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）俄烏開戰，引發市場對投信基金曝險擔憂，投信投顧公會今天表示，截至111年1月底全體投信基金投資俄羅斯部位約新台幣198億元，其中債券金額約186億元、股票金額約12億元，投資金額占全整體基金規模比重僅約0.4%。

投信投顧公會表示，目前投信基金僅17檔目標到期債券基金有投資俄羅斯債券、投資金額約15.6億元，且並無在3月或4月提前到期的目標到期債基金。

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投信投顧公會指出，根據資料顯示，投信基金在俄羅斯的曝險比重低，尚無流動性風險，且自2月24日俄烏戰爭開打後，依統計2月24日至2月25日全體投信基金淨贖回金額為84億元，淨贖回比率約0.17%，可見投資人對於俄烏戰爭爆發尚能理性面對。

投信投顧公會呼籲，投信公司為專業投資機構，基金的投資決策均嚴謹地遵循法規、基金信託契約等規範進行，並審慎注意政經、產業等風險管理，投資人無須過度擔心。（編輯：楊凱翔）1110301

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