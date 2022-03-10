台灣持有俄公債將被沒收？金管會：網路謠言勿轉傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北10日電）俄烏爆發戰爭，台灣加入國際社會制裁俄羅斯的行列，被俄國列入「不友善國家」，網路更流竄訊息「俄羅斯將沒收台灣向俄羅斯購買的政府債券」，金管會晚間出面澄清此為網路謠言，請民眾勿轉傳。

俄羅斯央行日前宣布對於非盧布的外幣計價政府債券，若投資人來自俄羅斯公布的不友善國家清單，俄羅斯將以盧布支付債息與本金。網路上更流傳訊息指出，俄羅斯將沒收台灣向俄羅斯購買的政府債券。

金管會強調，俄羅斯並無所謂「沒收」之說，目前也沒有國際報導提及俄羅斯將沒收台灣向俄羅斯購買的政府債券。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會指出，已要求金融業者依國際地緣政治及政經情勢變化情形加強風險控管，並就所持有債券部位，依財務報告編製準則及會計準則規定提列評價及減損。

壽險公會統計，目前國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽8家仍持有俄羅斯債券，除三商壽以外，7家壽險已在2月提列預期信用損失達新台幣129.87億元。（編輯：楊蘭軒）1110310