美媒：中國借鏡閉環模式 研推旅遊泡泡

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（中央社台北4日電）美媒報導，在COVID-19疫情上堅持「動態清零」的中國正積極探索放鬆管控的方法，最早今年夏季在一些城市試點開放措施，但可能明年春季之前都不會實現全國範圍的「與病毒共存」。

華爾街日報中文網3日的消息作了上述透露，並指在為開放做準備時，中國官員正研究仿照北京冬奧期間的「閉環」措施，使用「旅遊泡泡」，收集新的抗病毒藥物數據，並為未來生產國產mRNA疫苗在國外物色基地。

報導引述知情人士說，中國交通、海關和邊檢等部門官員1月開始持續探索調整防疫措施的計畫，將提交高層，但具體方法和時間表未定。

消息人士透露，冬奧「閉環」的成功為中國衛生官員提供可參考的範例，類似的防疫「泡泡」可能用於與某些國家的往返旅行。

當局也考慮其他開放舉措，包括對完成接種疫苗的國際旅客豁免檢疫，以及對國際學生實行特殊入境安排等。

消息人士並指出，中國衛生官員持續關注香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進展，並將香港視為一種「壓力測試」場景，觀察香港在不採用嚴格封鎖的情況下對抗感染個案激增的能力，也是各種治療方法有效性的數據來源。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110304