王毅將在記者會答問 中方對俄烏戰事立場成焦點

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（中央社記者張淑伶上海7日電）中國國務委員兼外長王毅下午將在記者會中就中國的外交政策回答中外媒體提問，預料烏克蘭問題將成焦點。中國至今在俄羅斯侵略烏克蘭一事上沒有拿出調停或協助烏克蘭的行動。

13屆全國人大5次會議下午3時舉行記者會，王毅將就「中國的外交政策和對外關係」回答中外記者提問，這也將是王毅第9次在「兩會」（全國人大、全國政協）記者會的現場回答記者提問。

澎湃新聞報導，目前仍然正在發酵的烏克蘭局勢讓這場外長記者會更受關注，國內外都希望借此聽到來自中方的權威闡述。

報導引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，今年將召開中共20大，外交方面要為此創造一個「穩定有利的外部環境」。王毅會借此機會闡明中方在一些重大問題上的看法，比如烏克蘭問題、伊朗核協議問題、朝鮮半島問題等，以及中國處理大國關係的最新立場，包括中美關係、中俄關係、中歐關係等等。

在中美關係方面，吳心伯說，當前美國拜登政府基本延續了前任總統川普時期對中政策，美方在去年11月拜習視訊會議時的表態都沒有兌現承諾，對中國的打壓還在繼續增強。近期雖然美國國務卿布林肯幾次和中方通話，但其內容「都是在相關問題上有求於中國，而不是來討論如何改善發展中美關係的」，這點需要認清。

報導指出，王毅今天也將就台灣議題予以回應。

中國官方至今不願意稱俄羅斯「侵略」烏克蘭，也未對俄羅斯發表譴責，並在聯合國譴責俄羅斯入侵的聲明中投下棄權票。中國在外交上也沒有公開表示支持俄羅斯，不過，中國在西方制裁俄國之際允許俄羅斯全境小麥進口，並在銀行業務上展開合作。

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針對俄烏戰事，目前中國官方公開表達的立場包括：不願意看到烏克蘭局勢當前的發展。烏克蘭問題複雜，中方始終根據「事情本身的是非曲直」決定自己的立場和政策。解決烏克蘭危機，要按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事，要尊重和保障各國的主權和領土完整，要堅持透過對話，以和平方式解決爭端。

此外，中國認為，在北大西洋公約組織（NATO）連續5輪東擴下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。中方鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯展開平等對話，直接面對多年來累積的矛盾和問題，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。（編輯：吳柏緯）1110307