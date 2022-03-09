中國2月CPI年增率0.9% 預期俄烏戰爭將推升糧價

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（中央社台北9日電）中國國家統計局今天發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為0.9%；原因在豬價疲弱、春節壓低部分服務價格等。分析指出，俄烏戰爭預期推升全球農產品價格上漲，必須注意其對CPI的影響。

根據中國國家統計局官網發布資料，2月CPI年增率為0.9%，2月生產者物價指數（PPI）年增率達8.8%。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，受春節因素和國際能源價格波動等共同影響，CPI漲幅比上月擴大0.2個百分點；年增率整體平穩。2月PPI年增率達8.8%，創8個月以來新低，漲幅較1月回落0.3個百分點；2月受到原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI月增率由降轉漲，年增率漲幅回落。

路透社引述專家分析意見指出，2月CPI年增率趨於平穩，俄烏戰爭帶來的通貨膨脹壓力沒有體現在2月數據中。地緣政治加劇國際原油、天然氣等能源和糧食價格大幅上漲的風險，中國政府明確保供穩價且採取行政干預；不過外部因素導致能源價格走高和內部房地產回暖導致的黑色金屬價格上漲，都將減緩PPI回落速度，中國今年停滯性通貨膨脹的風險加大。

中泰金融國際研究部高級副總裁紀春華認為，CPI漲幅平穩，主要是受到蔬菜、豬肉價格回落影響。預計後續豬肉價格將繼續保持穩定，對CPI拖累有望減小，CPI繼續保持低位運行，有利於今年穩增長政策實施。俄烏衝突使國際油價大幅上漲，輸入性商品價格上漲或使PPI走勢反覆。

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中國國際經濟交流中心分析師張永軍說，2月CPI符合預期，中國生產體系完整，供應能力強，且與國內豬肉價格回落有關；其他國家則多有通貨膨脹風險。地緣政治因素恐將推升中國糧食、能源價格；但中國今年確定的CPI目標3%實現應該問題不大，貨幣政策操作力度和空間要更大。

中原銀行首席經濟學家王軍說，CPI弱於預期，這是受到豬肉價格下跌影響，這也和2月春節消費較弱有關。PPI符合預期，繼續在高位鈍化，外部因素導致的能源價格持續走高和內部房地產回暖導致的黑色金屬價格捲土重來，都將減緩PPI回落速度，今年似乎停滯性通貨膨脹的風險更大了，特別是上半年。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110309