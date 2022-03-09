中國評對俄制裁：續與俄能源合作 美勿損中權益

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（中央社台北9日電）中國外交部發言人趙立堅今天就美歐針對能源採購等方面制裁俄羅斯說，中方堅決反對單邊制裁，中俄將繼續開展油氣等領域的貿易合作；而美方不得以任何方式損害中方權益，中方將堅決維權。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有媒體針對美國總統拜登（Joe Biden）宣布停購俄羅斯能源；英國也表態今年底前停購俄羅斯原油；歐盟部分國家也宣布逐步減少對俄能源依賴，要求中方評論。趙立堅在回答時，作上述表示。

趙立堅說，中方堅決反對「沒有國際法依據的單邊制裁」，動輒揮舞制裁大棒換不來和平與安全，只會給相關國家的經濟和民生造成嚴重困難，帶來雙輸或多輸局面，進一步加劇分裂和對抗。

他強調，中俄兩國一直保持良好的能源合作關係，雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神，開展包括油氣領域在內的正常貿易合作。

另有媒體針對美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，如果中國不遵守西方對俄羅斯實施的制裁，美國可能採取報復性措施，要求中方評論。

趙立堅回答，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，中方堅決反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，應「嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方權益」。中方將採取一切必要措施，堅決維護「中國企業和個人的合法權益」。（編輯：邱國強/曹宇帆）1110309