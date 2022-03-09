香港新增近2.6萬例確診 3.2萬例快篩陽性

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（中央社記者張謙香港9日電）香港今天新增2萬5991例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的「核酸確診案」病例，另有3萬2766例由民眾自行向港府呈報的陽性「市民呈報個案」。

另據香港醫院管理局公布，過去24小時新增291名確診者死亡，大都是老人。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會上，首度公布以上2個染疫數字。「核酸確診案」是經由官方檢測程序核實，準確度高；「市民呈報個案」則是民眾把自行檢測的陽性結果上報港府。

近1週來，隨著第波疫情更趨嚴重，大批港人自行購買快速測試包自我檢測是否染疫，也有不少公司要求員工每天自我檢測。

因應這種情況，當局前晚開設了一個網上呈報陽性個案平台，讓自我檢測呈陽性的市民向當局申報，以便追蹤病毒，同時為染疫民眾提供協助。

這個平台開設後，當晚約有20萬人上網登記，翌日衛生當局指其中的1萬多人為確診個案。

當局表示，今天公布的民眾自願呈報個案，是平台開設前後至今核實的個案。其中有些個案則是在6日及7日上報，到今天才正式公布。

歐家榮表示，市民透過政府開設的平台上報陽性個案，有助港府掌握疫情。

他說，第5波疫情發生至今，香港已有超過50萬人確診，但由於Omicron變種病毒的症狀輕微，甚至有人無症狀感染，因此，這一波實際感染人數可能會更多。

他表示，雖然核酸確診案例數已趨平穩，但要多觀察幾天，才能確定疫情已過了高峰期。（編輯：邱國強）1110309