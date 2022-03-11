中國智庫：澳洲軍機6度至台灣以北東海抵近偵查

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（中央社台北11日電）中國智庫北京大學「南海戰略態勢感知」今天宣稱，澳洲空軍1架P-8A反潛巡邏機2月24日部署至沖繩嘉手納基地後，截至3月11日，已累計6次前往台灣以北的東海展開抵近偵察活動。

2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭。

「南海戰略態勢感知」11日傍晚在官方微博發文作以上宣稱，並附上兩張航空軌跡圖。一張顯示澳洲一架P-8A反潛巡邏機2日早上自沖繩起飛後往西南朝台灣飛近，然後轉往中國大陸方向；另一張則是9日早上自沖繩飛往台灣方向。

澳洲國防部此前已表示，派遣P-8A反潛巡邏機進駐沖繩嘉手納基地，是為了執行「ARGOS行動」，支持聯合國安理會對北韓實施制裁，並非針對中國。

但中國方面已數度質疑澳軍此舉另有企圖。

「南海戰略態勢感知」今天發文還提到，中國國防部披露，2月17日中國海軍編隊在澳洲以北海域活動時，曾遭到澳洲空軍1架P-8A反潛巡邏機的「跟監滋擾」，最近距離中方艦艇僅4公里。

澳洲國防部則宣稱，中國海軍艦艇當天使用雷射光照射澳軍反潛巡邏機，遭到中方否認。（編輯：楊昇儒）1110311