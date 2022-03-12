中共中紀委前組長劉彥平 涉違紀違法受查

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（中央社台北12日電）中共中央紀委國家監委網站今天發布，中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長劉彥平因嚴重違紀違法，正接受調查。

據陸媒澎拜新聞，劉彥平祖籍河北豐南，畢業於中國政法大學，1979年12月加入中國共產黨。他長期任職公安系統，2011年8月任公安部部長助理、黨委委員，2013年6月任公安部副部長，並於2015年5月卸任。

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劉彥平隨後擔任國安部紀委書記，之後轉任中央紀委國家監委駐國安部紀檢監察組組長，是今年第12名落馬的中管幹部。

此前落馬的11人分別是：西藏自治區政府副主席張永澤，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱，廣西自治區政府副主席劉宏武，四川省人大常委會副主任王銘暉，中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義，黑龍江省人大常委會副主任宋希斌，河北省人大常委會原副主任謝計來，中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理李國華，湖北省副省長曹廣晶，福建省廈門市人大常委會原主任陳家東，遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110312