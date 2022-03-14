阻疫情 香港擬上門為長者殘障人士施打疫苗

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（中央社台北14日電）香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，官員表示，考慮擴大家居接種服務，上門為獨居或行動不便的長者和殘障人士施打疫苗。

香港明報今天報導，香港社會服務聯會與香港醫學組織聯會昨天宣布，本月下旬將上門為不曾接種疫苗的居家長者及殘障人士施打疫苗，預計涵蓋1萬人；接種第一劑後，將依政府指引，為上述長者和殘障人士施打第二、第三劑。

香港公務員事務局長聶德權昨天接受電視節目訪問時則表示，估計約有5萬名獨居長者或殘障人士需要家居接種服務，港府將參考社聯及香港醫學組織聯會的上門施打疫苗安排，檢視如何擴大上門施打的涵蓋範圍及運作模式。

他表示，52%的安老及殘障人士院舍院友目前已注射首劑疫苗，有信心在本週五（18日）前為所有安老及殘障人士院舍的合適院友施打首劑疫苗。

香港這波疫情嚴峻，官方昨天通報，新增3.2萬例確診，並添264例死亡。疫情爆發至今兩年多來已累計3993人病亡，其中約3700例發生於這波疫情期間。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110314