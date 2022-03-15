美中對話 北京籲美：認清台灣問題的高度敏感性

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（中央社台北15日電）美中高層昨天在羅馬會晤，陸媒報導，中方重申一中原則是兩國建立外交關係的前提，要求美方認清台灣問題的高度敏感性，並批評近期美方在涉台問題上有系列「錯誤言行」，強調「不要在十分危險的道路上越走越遠」。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）當地時間14日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會晤。

據官媒新華社，楊潔篪表示，落實兩國元首共識是中美關係最重要的任務。中國國家主席習近平去年11月與美國總統拜登（Joe Biden）舉行視訊會晤時，提出新時期中美相處要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為中美關係發展指明方向。

他指出，拜登當時積極回應，作出不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國對抗等重要承諾。

楊潔篪表示，中方始終根據習近平提出的三原則看待和處理中美關係，希望美方將拜登作出的承諾落到實處。當前國際形勢下，中美加強對話合作、妥善管控分歧，避免衝突對抗，符合中美兩國人民利益，符合國際社會期待和世界人民利益。

他並再次強調，台灣問題事關中國的主權和領土完整。美方在中美三個聯合公報中都明確承認只有一個中國，一中原則是中美建立外交關係的前提，也是中美關係的政治基礎。本屆美國政府在台灣問題上作出堅持一個中國政策、不支持「台獨」的承諾，但行動與表態明顯不符。

楊潔篪說，中方對近期美方在涉台問題上一系列「錯誤言行」表示嚴重關切和堅決反對。任何縱容支持「台獨」分裂勢力，企圖打「台灣牌」搞「以台制華」的圖謀都不可能得逞。

他表示，中方要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定和美方所作承諾，「不要在十分危險的道路上越走越遠」。

據報導，楊潔篪還就涉疆、涉藏、涉港等問題闡明中方嚴正立場，指出這些問題涉及中方核心利益，是中國內政，不容外部勢力干涉，任何借此打壓中國的圖謀都將遭到失敗。

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楊潔篪指出，堅持求同存異，在妥善處理分歧之上架起合作橋樑，是「上海公報」發表50年來經過實踐檢驗的中美正確相處之道。雙方應以史為鑑，把握相互尊重的前提，堅守和平共處的底線，抓住合作共贏的關鍵。

據報導，這次對談並觸及烏克蘭問題、朝鮮半島核問題、伊朗核問題以及阿富汗等國際和地區議題，雙方進行了坦誠、深入和建設性溝通，同意共同落實好兩國元首共識，增進了解、管控分歧、擴大共識、加強合作，為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道累積條件。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110315