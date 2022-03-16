香港新增2.9萬例 染疫死亡人數超越中國大陸

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（中央社記者張謙香港16日電）香港今天新增COVID-19陽性病例2萬9272例，又有279人染疫死亡，累計已有4847人離世，超越中國大陸官方通報的4636人。

綜合港媒報導，香港今天新增COVID-19陽性病例2萬9272例，其中核酸確診1萬4454例，當中11例是境外移入，其餘是本土病例；快篩陽性的呈報病例占1萬4818例。第5波疫情迄今累計確診約96萬人。

另外，官方今天通報又有279人染疫死亡，當中217人是昨天離世，其餘61人是8日至14日不治的滯後通報；另外有一名53歲男患者在家中離世，他患有腎衰竭。

香港至今累計已有4847人染疫死亡，超越中國官方通報的數字。根據中國國家衞健委通報，截至3月15日，中國大陸31個省市區累計報告染疫死亡人數為4636人。

香港行政長官林鄭月娥今早在疫情例行記者會上表示，2月26日至3月5日快篩陽性的呈報病例共18萬4390例。疫情仍處於高位平台期，沒見到有明顯下降。

衛生防護中心總監徐樂堅下午在記者會表示，回顧本波疫情，2月21至22日起有上升趨勢；3月2日至3日到達頂峰，連同核酸檢測，每天陽性病例達7.6萬至7.7萬。

他表示，過去7天平均每天確診病例回落至3萬多，不時有波幅，顯示雖然過了高峰，但病毒傳播仍處於比較活躍水平。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110316