探究俄侵烏緣由 中國軍報歸咎美國執迷霸權所致

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（中央社台北21日電）俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭，理由包含俄國對於北約東擴感到芒刺在背等，而中國解放軍報官網中國軍網21日刊登的評論文章，則把戰火點燃歸咎於美國執迷霸權，並批美國破壞世界和平。

這篇指責美國霸權的文章署名「鈞聲」，代表中共軍方之聲，它舉例指出，第二次世界大戰後美國歷屆政府均奉行霸權主義政策，從杜魯門（Harry Truman）政府的遏制戰略，到尼克森（Richard Nixon）政府的現實威懾戰略，再到小布希（George W. Bush）政府的先發制人戰略，都是為了構建和維護美國霸權。

文章說，最近幾屆美國政府，包括歐巴馬（Barack Obama）政府的巧實力（Smart Power）戰略、川普政府的美國優先政策以及拜登政府提出的重建美好未來（Build Back Better），根本目的仍是確保美國霸權。

文章另指控，美國以民主之名行干涉之實，高舉人權旗號卻製造人權災難，包括導演顏色革命，遙控阿拉伯之春，推行新門羅主義等，並說美國的所作所為導致中東歐、中亞、西亞、北非多國政局動蕩。

文章最後以烏克蘭危機提醒世人，必須對肆意拱火、好戰成性、干涉成癮的美國保持高度警惕。

不過中國與揮軍入侵烏克蘭的俄羅斯，批判美國霸權向來口徑一致。

據英國廣播公司（BBC）報導，去年3月在阿拉斯加舉行的中美戰略對話結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）旋即訪中，並與中國外長王毅同聲譴責美國遂行單邊霸權和干涉主義。

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俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）也曾發表公開電視談話指出：「美國就是不願接受客觀現實，即世界格局呈現多極化，不容美國霸權。」

對於中俄兩國的緊密關係，中國體制內學者、國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉曾撰文呼籲北京當局，「中國不能與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）綁在一起」，需要儘快「切割」，否則將遭遇美國和西方的圍堵而更加孤立。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110321