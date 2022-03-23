陸委會：北京不斷加大打壓脅迫 使台海情勢升高

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（中央社記者沈朋達台北23日電）大陸委員會今天表示，北京不斷加大對台外交軍事打壓與經濟脅迫，不僅造成台海情勢升高，更威脅區域和平與國際格局，挑戰民主自由價值體系。

立法院今天舉行第10屆第5會期內政委員會第7次全體委員會議，邀請大陸委員會主任委員邱太三進行陸委會業務報告。陸委會在會中發布的書面業務報告中作上述表示。

陸委會在報告中表示，台海情勢不只兩岸關注，更涉及印太區域安全與繁榮的全球焦點。北京當局不斷加大對台外交軍事打壓與經濟脅迫，並藉由與國際互動掩飾其破壞台海現狀、製造區域不安與對台脅迫，不僅造成當前台海情勢升高，更嚴重威脅區域和平及國際格局，挑戰民主自由價值體系。

報告指，兩岸關係和平穩定發展攸關國家發展與生存，也為國際社會關注。兩岸良性互動發展是雙方的責任，不能將單邊意志強加於對方，雙方有必要本於相互尊重、善意和理解，設法和平共存。

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陸委會表示，政府維護兩岸和平穩定現狀、捍衛國家主權與台灣民主的立場堅定，總統提出的「四個堅持」是政府的底線，也是國內民意最大公約數，政府將持續自我防衛及維護台海和平，密切掌握中共動向，並與國際社會深化合作，妥慎應處當前情勢。

陸委會也呼籲對岸認真面對「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵，放棄對台打壓威嚇、統戰分化的負面作為，正視兩岸現實與台灣民意，為兩岸良性互動創造條件。（編輯：周慧盈）1110323