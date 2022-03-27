打垮挺俄資訊牆 烏克蘭人積極在中國網路發聲

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（中央社台北27日電）俄羅斯入侵烏克蘭1個多月來，中國網路「挺俄貶烏」的基調仍未改變。但部分在中國留學的烏克蘭學生，近來努力在中國網路發表祖國被侵略的實況，試圖打垮「資訊牆」讓中國民眾了解真相。

其中有烏克蘭留學生直指，中國社群平台和媒體取得的烏克蘭戰爭資訊，全都深受俄羅斯影響。

香港南華早報報導形容，正當烏克蘭軍民持續在前線對抗俄羅斯侵略之際，中國網路上也掀起了「宣傳戰」。原因是不斷有懂中文的烏克蘭公民，在微博、微信等中國社群平台上，以中文發表烏克蘭戰爭實況，包括雙方傷亡狀況及戰況分析等資訊，試圖爭取中國輿論支持。

根據報導，在北京人民大學就讀國際關係的32歲希夫倫科（Roman Khivrenko）表示，中國社群平台和媒體取得的烏克蘭戰爭資訊，全都深受俄羅斯影響。「我們想要打垮這道『資訊牆』，讓中國人民看看真正在發生的事」。

來自烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）州康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）的自媒體人瑪莎（Masha），她和父母一同逃離基輔後，持續將影片上傳到微博、抖音和西瓜等中國網路及影音平台，傳遞家鄉的真實資訊。

瑪莎在影片中以流利的中文表示，「在我的家鄉，當空襲警報響起，人們就必須躲在地下掩體。麵包不夠吃，所有銀行的現金都被領光，但人們不能沒有錢來買食物，這個城市看起來就像死了一樣」。

根據報導，瑪莎曾在基輔學習中文和中國文學，也曾在中國留學9個月。她以「戰爭生活」為題的影片點閱率超過100萬次，且已有逾60萬人追蹤。

除瑪莎外，42歲的作家、音樂家兼藝術家塞馬修克（Ivan Semasiuk）也持續以中文和其他語言，在全球多個社群平台撰文說明烏俄歷史淵源，並陳述俄羅斯對烏克蘭的種種戰爭罪行。

針對這一現象，隸屬中國外交部的中國國際問題研究院研究員Eagle Yin認為，俄羅斯的入侵大幅加強烏克蘭人的國家認同，在年輕世代間激起愛國情操，促使人們透過不同方式捍衛國家。

香港軍事評論員梁國良指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）低估了烏克蘭人的國家認同，對於希夫倫科這樣的烏克蘭人，對抗俄羅斯的宣傳戰就是抵抗侵略的一環。這些烏克蘭人並不期望中國人能為祖國做些什麼，但希望北京「不要支持俄羅斯對烏克蘭的全面戰爭」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110327