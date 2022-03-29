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疫情119/300

上海封控洗腎病人求助 核酸檢測現人潮

2022/3/29 11:18（3/29 11:53 更新）
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上海在COVID-19疫情下，除了政府安排的全民核酸檢測，由於許多場所或行業都要求持有48小時核酸陰性報告，許多民眾都有自行付費檢測的需求。圖為當地一處社區衛生服務中心外，民眾等待做核酸檢測。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月29日
上海在COVID-19疫情下，除了政府安排的全民核酸檢測，由於許多場所或行業都要求持有48小時核酸陰性報告，許多民眾都有自行付費檢測的需求。圖為當地一處社區衛生服務中心外，民眾等待做核酸檢測。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月29日
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（中央社記者張淑伶上海29日電）上海昨天啟動分批封控，封控區仍出現洗腎患者醫療資源不足情況，但社群平台疑似限制此類消息傳播。至於非封控區，因為核酸檢測需求量大增，多個採樣點都出現人潮。

在社群平台微博上，有多名浦東居民表示，自己的家人排不上血液透析（洗腎），有人本來一週洗腎3次，如今已經8天沒有洗腎；有人原本在浦西地區的醫院洗腎，現在封控去不了，浦東醫院又很難排上，醫療資源明顯吃緊。

上海官方已經表示，即使封控，醫院也要建立綠色通道，有網友呼籲不要讓此成為「空話」。

有網友發現，微博方面對多種求助訊息都「限流」了，也就是降低其觸及率，或是限制轉發。還有網友說，在浦東新區官方帳號「浦東發布」下留言洗腎病人的求助資訊，「浦東發布」卻開始篩選留言。

在未被封控的浦西地區，多家超市及核酸檢測點則是出現人潮，貨架上的食品很快就所剩無幾。

此外，多個核酸檢測點也出現人潮，甚至因此催生出「另類黃牛」。

一名在上海工作的台灣人告訴中央社記者，公司要求進辦公室要持48小時核酸證明，她27日晚間9點到閔行區大型檢測機構千麥醫學檢驗所，排隊就排了3小時直到深夜12時。現場也有「壓線」排隊做檢測、以便趕上搭高鐵的，但沒有預留足夠的等待檢測結果時間，可能因此無法上車。

在千麥醫學檢驗所外，由於隊伍過長，有些仲介會宣傳，帶部分排隊者去其他地方檢驗，無論是做核酸檢測或看報告都不必排長隊等待，除了幫其他檢驗機構拉生意，有的也會要求排隊者每人要付給仲介人民幣10元（約新台幣45元）的「介紹費」。

由於上海正在進行新一輪全市居民核酸檢測，加上計程車司機、開店企業等行業人員被要求頻繁做篩檢，相關檢驗機構的工作量大增。有檢驗機構的工作人員表示，這3天的排隊量都比過去增加很多。（編輯：曹宇帆）1110329

上海在疫情下，未封控區的計程車司機、開店企業、公司行號人員都被要求頻繁做核酸篩檢，有離開上海需求者也必須取得48小時內核酸檢測證明。圖為千麥醫學檢驗所外等著做檢測的民眾，鏡頭未及之處隊伍還很長。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月29日
上海在疫情下，未封控區的計程車司機、開店企業、公司行號人員都被要求頻繁做核酸篩檢，有離開上海需求者也必須取得48小時內核酸檢測證明。圖為千麥醫學檢驗所外等著做檢測的民眾，鏡頭未及之處隊伍還很長。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月29日
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