更多編輯台推薦新聞：
無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施
政治

無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
疫情
新聞專題
疫情23/300

長春執行5天清零攻堅 民眾問：跟病毒商量了？

2022/4/4 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國今年3月疫情大爆發，上海淪為重災區，東北的長春市疫情嚴峻也不下於上海，當局揚言展開為期5天的清零攻堅行動，但民眾反應冷淡，還反問「長春跟病毒商量好了嗎」。

對付當前在中國29省多點爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北京當局下令貫徹動態清零，長春更是下猛藥，當地疫情防控指揮部3日發布「致廣大市民朋友的一封信」，誓言即日起將以5天時間全面清零攻堅，以儘快實現全市動態清零。

據北京日報報導，長春的清零攻堅從3日至7日，攻堅範圍包括長春市的朝陽區、南關區、寬城區、二道區、綠園區、經開區、淨月高新區、汽開區、長春新區。

這次攻堅要貫徹4個實現的目標，包括實現最嚴格的封控管控，實現24小時一輪核酸覆蓋，實現當日新增初篩陽性轉運清零，實現當日的密切接觸人員安置清零。

對於官方的信誓旦旦，中國網友的反應卻格外冷淡，「就這還號稱5日內清零，咱也不是潑冷水，也不是看不到基層的辛苦，但是這種口號喊出來就沒有一點現實的感覺」，「長春跟病毒商量好了嗎？病毒那邊怎麼說？」，「知不知道，每週都有這樣的口號我真的很無語」等。

雖然當前全中國的防疫焦點都集中在上海，不過這波自3月爆發的疫情初始源於長春所在地吉林省，期間吉林農業科技學院曾因校方隱匿群聚感染又處置不當，導致被隔離學生交叉染疫，還施壓學生不准走漏消息而引發輿論關注，校黨委書記張立峰隨即被免職。

之後包括去年才坐上吉林市長大位的王路，長春市九台區區長李欣，也都因防疫不力而丟官。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110404

延伸閱讀
動態清零方針不變 上海差別化篩查找出感染者中國官員：百姓理解且積極參與 動態清零不動搖中國式動態清零短期難改變 放寬防疫非一步到位
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀