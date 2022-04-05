上海封城影響航空 長榮華航接連取消航班

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）上海疫情嚴峻，解封之日遙遙無期，連帶影響對外航空交通。長榮航空取消12日前浦東飛往松山、高雄航班，保留飛往桃園的航班；華航則取消5日至7日飛往台灣的航班。

上海4日完成全城2500多萬人核酸檢測。據上海市衛健委5日通報，上海4日新增COVID-19本土確診病例268例、無症狀感染者1萬3086例，總計病例數達1萬3354例，創疫情以來單日新高。

嚴峻的疫情與封控政策不但使上海的鐵路、公路等陸上交通受到嚴格管制，也使航空交通不得不做出應對。

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據上海的航空業人士告訴中央社，受到封控影響，不少員工被困在家中無法出門上班，連帶使機場人力大減，並影響航班安排。包含長榮航空、中華航空都陸續取消飛往台灣的航班。

目前長榮航空已取消12日前浦東至松山、浦東至高雄的往返航班，僅保留浦東至桃園的往返航班；中華航空已取消5日至7日上海往返台灣的所有航班，8日之後的安排將視情形發布。（編輯：陳沛冰）1110405