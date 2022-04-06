布查慘案兩樣情 中國官方謹慎網友激辯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北6日電）烏克蘭布查鎮大量平民死亡的慘案引發國際譴責俄國，相較於中國官方謹慎冷靜的態度，事件在網上引起正反激辯，不少網友也湧進烏克蘭使館的微博留言表達支持，呼籲嚴懲侵略者。

烏克蘭近日指控俄羅斯軍隊在郊外的布查鎮（Bucha）屠殺逾300位平民，涉嫌「種族滅絕」。事件引發國際社會震驚，西方國家將發起新一輪對俄制裁，歐洲多國也驅逐俄國外交官。俄羅斯則堅稱俄軍並未犯下暴行。

中國官方對布查事件的態度謹慎冷靜。中國駐聯合國大使張軍5日指事件令人十分不安，但強調指控應基於事實，呼籲各方在得出結論前保持克制。

相較於官方態度，中國民間的討論更顯熱烈。社交平台微博3日起出現「＃布查」標籤，這些話題的閱讀次數已超過3千多萬，討論在5日達到高峰。

烏克蘭駐中國使館所屬帳號「烏克蘭信使」5日發布英國天空新聞網（Sky News）對布查事件的報導影片，許多網友紛紛留言支持烏克蘭。

有網友以蘇聯二戰時在波蘭屠殺戰俘的「卡廷慘案」形容這此事件。也有網友要求嚴懲侵略者俄羅斯，認為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）應被審判。

除了支持烏克蘭的言論，網友也就事件是否是烏克蘭所「炮製」陷入激辯。有人引述一則影片，指倒在地上的屍體手臂會動，質疑是演員喬裝；但被其他網友指，那可能是透過車窗上水滴望出去產生的錯覺。

也有網友引述一張屍袋裡的屍體竟會抽菸的照片，質疑烏方說法。但隨即被查出，這張照片源於2020年俄國歌手Husky拍攝MV的花絮。

還有網友指屍體旁放置的是俄軍發放的物資，懷疑屠殺是由「烏克蘭極端主義分子」所為。

網友的激烈辯論反映出中國對俄烏戰爭的模糊立場正因這場人道危機陷入困境。有網友直言：「布查（事件）是中國對這場戰爭態度的轉捩點」，這也讓各界關注中國官方對俄烏戰爭的態度，是否會因這起慘案出現鬆動。（編輯：李雅雯）1110406