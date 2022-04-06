講好中國故事遇疫情 清明檔期電影票房掉85.3%

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（中央社台北6日電）COVID-19疫情衝擊下，中國清明節檔期近半電影院停擺，觀影人數大減，全國電影票房收入僅人民幣1.22億元（約新台幣5.5億元），相較去年大跌85.3%，創近10年來最差票房成績。

綜合21世紀經濟報導、第一財經等陸媒報導，據中國國家電影專資辦數據統計，今年清明節檔期（4月3日至5日）中國電影票房收入1.22億元，去年該檔期收入則是達到8.2億元，驟降85.3%。除了2020年清明檔期電影院因疫情停工，這個成績是近10年來同檔期票房最低值。

燈塔電影專業版統計指出，清明節檔期總放映場次62.79萬場，較去年同檔期幾乎砍半；觀影人次為342.02萬人，僅為去年同期6分之1。由於疫情多點散發影響，中國近半影院停擺，截至4月5日，電影院營業率僅44.8%。上海、江蘇、山東等重要票房收入來源區域市場電影院營業率均低於5%，上海營業率為0%。

票房慘淡除了因為電影院營業率低外，還有一原因是影片撤檔。3月18日，中國國家電影局發出通知，中高風險地區電影院一律暫不開放，低風險地區營業電影院上座率不超過75%。受此影響，已上映影片票房欠佳；大量未上映影片則選擇撤檔。

中國藝術研究院副研究員孫佳山接受第一財經訪問時表示，過去電影檔期只有春節檔、暑假檔和2年多前撐起來的國慶檔，現在清明節、端午節和五一檔期也算是小檔期，這對於電影票房市場來說具備積極產業價值，對於電影產能結構調節有幫助。

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面對電影院業低迷一片，溫州市在3月底推出紓困方案，包括對溫州市區承租非國有物業的實體書店，按經營面積予以每平方公尺每月20元補助；對電影院按每個座位予以每月25元補助，補助期6個月。這是電影業界期待的實際補貼措施。

中國國家電影局2021年11月公布「十四五中國電影發展規劃」，宣示2035年達成「電影強國」。這份規劃提到數個重點，包括努力實現每年重點推出約10部「叫好又叫座」的電影作品、國產影片年度票房比重保持在55%以上、2025年銀幕總數超過10萬塊幕，強調「用電影講好中國故事」。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110406