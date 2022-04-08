裴洛西染疫延後亞洲行 中國外交部：應立即取消

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（中央社記者沈朋達台北8日電）原傳將訪台的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因染疫延後出訪亞洲。中國外交部發言人趙立堅今天對此表示，裴洛西該做的不是推遲，而是立即取消訪問。

據中共官媒人民日報app報導，趙立堅8日在外交部例行記者會中被問及相關問題時，做上述表示。

趙立堅說，中國近期對裴洛西訪台表達明確立場，中國官員也向美方就此進行嚴正交涉。

他說，對於裴洛西感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情表示慰問，希望她早日康復。但又說「她應該做的不是推遲訪問，而是立即取消訪問」。

日本富士新聞網（FNN）7日引述消息人士報導，裴洛西將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

消息傳出後，中國官方嚴辭反對，趙立堅昨天以嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號等「四個嚴重」，表達中國的反對立場。

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中國國務委員兼外交部長王毅也在和法國總統外事顧問波恩（Emmanuel Bonne）的通話中，指裴洛西若訪台，將被視為「對中國主權的惡意挑釁」，中國必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

裴洛西的發言人哈米爾（Drew Hammill）昨晚則在社交平台推特（Twitter）表示，裴洛西確診COVID-19後沒有出現症狀，她將依循美國疾病管制暨預防中心（CDC）準則開始隔離。裴洛西原定率團訪問亞洲的計畫，將延後舉行。（編輯：陳沛冰）1110408