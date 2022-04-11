香港疫情漸緩 官民為走出抗疫枷鎖作準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港11日電）上海疫情仍然嚴峻之際，香港疫情漸趨緩和，而官方已準備放寬防疫措施，民間對恢復「自由」也是躍躍欲試，香港正為走出抗疫枷鎖作準備。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在港肆虐超過兩年，以今年出現的第五波疫情最為嚴峻，官方公布至今造成約120萬人染疫，另有接近9000人死亡，而前四波只有萬多人染疫，百多人死亡。

今年1月初起，COVID-19變異株Omicron悄然來襲，且傳播快速，在短短一個月內感染人數以幾何級數上升，由最初的百多人上升至數百人，再激增至數千及數萬人，高峰時單日確診超過5萬人，人心惶惶。

香港在如此短時間內出現大量確診者，政府沒有足夠人手和資源應對，只好求助北京中央。北京方面也迅速援港，包括先後派來多批醫護人員、協助興建俗稱方艙醫院的臨時隔離治療中心。

港府也採取疫情以來最嚴格的防疫限制，包括嚴禁食店晚上供應內食、勒令所有娛樂場所關閉、保持禁止超過兩人以上聚集的限聚令，以及向多個國家發出禁飛令。

在如此嚴格的防疫措施下，香港近3個月來晚上變成「死城」，許多地方空無一人，各行各業受到嚴重打擊，到處都是倒閉的商店。

近兩週本地疫情開始緩和，每天染疫人數拾級而下，昨天只有1921人確診，是近兩個月來首次少於2000人。

香港行政長官林鄭月娥昨天就放寬防疫限制表達了樂觀看法，認為應可如期於21日放寬相關措施。

3月21日疫情仍然嚴峻時，林鄭月娥突然公布抗疫新方向，雖然仍堅持動態清零，但預告放寬防疫路線圖。

按照這個路線圖，港府會於21日起分三階段放寬防疫限制，第一階段讓健身中心、美容院等場所重開；第二階段讓餐飲店晚上經營內用等；第三階段開放餐飲店等場所的經營時間。

與此同時，當局已經提前於1日取消對9個國家的禁飛令，容許完成接種疫苗的海外港人搭機回來。

就港府而言，預告放寬防疫限制並非與「病毒共存」或「躺平」，而是在動態清零與經濟民生之間取得平衡。原因之一過去兩年疫情導致香港百業蕭條，民生凋敝，是香港難以長期容忍的事，也令政府的抗疫政策失去支持。

客觀而言，港府也清楚港人出現抗疫疲勞；林鄭月娥3月預告逐步放寬防疫措施前，已曾公開表示，感受到市民在抗疫上失去耐性。

港人之所以選擇「躺平」也有其客觀因素，是第五波疫情導致大批市民染疫，對於那些曾染疫而自行痊癒的人來說，他們覺得自己已有抗體，不必再抗疫。

官方公布第五波疫情至今累計約有120萬人染疫，但根據香港大學醫學院早前推算，感染人數可能超過358萬人，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅更推算，實際感染人數已超過400萬人。

林鄭月娥曾公開承認，實際染疫人數比官方確診更多。事實上，市民染疫但沒有呈報比比皆是。

記者相熟的一位梁姓朋友，兩週前在手機社交群組上留言，他們一家六口有一半人染疫，其後自行痊癒，沒有向官方通報；另一位楊姓朋友也留言說，太太4名家人與女傭全部染疫，靠服用中成藥治癒，也沒有呈報。

類似留言，自2月以來無日無之，官方的確診人數，肯定遠低於真實染疫人數。

市民出現抗疫疲勞的另一個原因，是香港已有逾90%的人接種了首劑疫苗，接種了兩劑的也超過80%，連已染疫人數，令人相信本地已出現某程度的群體免疫。

所以，港府除了因應市民在抗疫上失去耐性之外，也有客觀因素令其有意放寬防疫限制，只是時機問題。

不過，由於疫情尚未過去，港府仍然強調動態清零，如8日至10日鼓勵市民進行自願快篩，一旦確診便呈報，以便當局找出隱藏傳播鏈。

此外，教育局局長楊潤雄今天表示，小學預定於19日起逐步復課，最遲5月3日全部復課，中學也預定於5月3日逐步復課，屆時各校師生每天都要進行病毒快速測試。

躍躍欲試第五波疫情爆發後，本地大部分安養院爆疫，死亡率相當高，成為疫情重災區。當局月前將防疫重點放在老人。

衛生當局公布，截至昨天，第五波疫情已導致8557人死亡，死亡率為0.727%，沒有接種疫苗的死亡率是2.92%，是已完成接種疫苗的97倍。

數天前有統計指出，這一波死亡人數中，97%是60歲以上老人，且大都是安養院老人。

在第五波爆疫前，安養院老人的疫苗率接種率只有20%至30%，比率很低，導致他們成為這一波疫情的受害者。

不過，對於本地疫情的死亡率，港府和學者沒有統一看法。因為按照官方公布的染疫人數，死亡率頗高，但若按照港大醫學院和孔繁毅推算的實際確診人數計算，死亡率應大大降低。

但無論如何，當前可以肯定的是，市民對抗疫已失去耐性，正等待當局放寬防疫。最近數天不少市民已急不及待出外消費，街上行人大增。

為了與市民共度時艱，7日起港府向每名市民派發港幣5000元，派錢當天，本地超級市場擠滿顧客，市民肆無忌憚地消費，似乎已經忘了疫情的存在。

昨天不少市民湧到離島旅遊，其中長洲碼頭大排長龍，島上人頭湧湧，不少市民脫下口罩在街上進食，有染疫但已康復的市民向媒體說，已不想抗疫，也沒甚麼好怕了，這也許反映了當前港人普遍的心聲。

綜合當前香港疫情趨勢、染疫和接種疫苗人數及市民心態看，香港官民之間正為走出抗疫枷鎖作準備。（編輯：陳沛冰）1110411