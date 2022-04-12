李強視察防疫 遭上海居民當面嗆聲

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（中央社台北12日電）上海封城防疫民怨沸騰，中共上海市委書記李強11日在視察社區防疫措施時，當場被居民嗆聲，不但抱怨日用物資缺乏，更有一名婦人大罵李強等官員「有罪於國家，愧對先烈」，現場十分尷尬。

李強擁有中共中央政治局委員身分，先前更被視為可望在中共20大升任政治局常委的熱門人選，甚至一度被列為可能接任中國國務院總理的人選之一。但上海爆發嚴重疫情後，李強的仕途被認為可能蒙上陰影。

上海市政府官方微博「上海發布」提到，李強11日曾前往部分居民區，檢查基本物資供應保障和封閉小區管理情況，探望慰問在第一線防疫的基層幹部、醫務及居民志工，向支持疫情防控的群眾表示感謝。

但綜合網路訊息及星島日報等媒體報導，李強先是視察浦西一個事先規劃的小區。隨後，李強出乎意料地帶領隨行的上海官員，轉往不遠處另一個不在行程規劃中的小區視察。

根據上海網友現場拍下的畫面，李強等人在這個小區外，隔著欄杆與一名坐著輪椅的白髮老婦及另2名婦女交談，而輪椅老婦情緒激動，當著李強的面大聲指責物資缺乏，一旁2名婦女及聞風趕到的其他住戶也大聲抱怨上海封城期間的種種問題。

畫面中，李強一邊聽著輪椅老婦的抱怨、一邊不斷點頭並解釋，但圍觀的小區居民似乎沒有接受李強的解釋，在隨扈試圖阻攔下繼續抱怨。其中有人高聲說，有首長來了，當然要反映一下實際情況。

這時，另一名牽狗的大媽走近欄桿，指著李強等人就開罵，高聲說「你們有罪於國家，愧對先烈、愧對天地」，讓李強等人十分尷尬。不久，李強一行人便匆匆離去。

另有民眾拍下的畫面顯示，李強等官員在視察過程中，其他小區居民也站在陽台上，不斷向一行人大喊「救命啊」、「沒吃的啦」、「沒有油也沒有米啦」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110412