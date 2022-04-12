外企籲放寬動態清零 中國：任何防控都會有代價

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（中央社記者張淑伶北京12日電）中國歐盟商會日前致信國務院副總理胡春華，表示動態清零對企業造成干擾，也破壞供應鏈穩定。中國外交部發言人趙立堅今天為防疫政策辯護，指任何防控措施都會有一些代價。

中新網報導，今天的外交部例行記者會上，趙立堅對相關問題回應時說，中國的「動態清零」政策和防疫規定「符合中國實際和世界衛生組織指導原則」，有力地保障了在中國居住生活的中外公民生命安全和身體健康，「包括世衛組織在內的國際社會，對此普遍予以高度評價」。

他聲稱，去年以來，中國疫情出現多點散發，部分城市採取了一系列防控措施。雖然這些措施對生產生活產生了一些影響，但「這些影響是短期的，波及範圍也是有限的」。它可以保證全國絕大多數地區和絕大多數人正常生產生活。

趙立堅說，任何防控措施都會有一些代價，和保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的。

他強調，「動態清零」總方針符合中國實際情況，「路子是對的，效果是好的」。正是堅持了有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定和世界經濟的增長作出了重要的貢獻。

趙立堅宣稱，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變。

綜合路透社報導及網路訊息，由中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）署名、代表1800餘家歐企會員發給胡春華的信件中直指，「動態清零」防疫政策為中國的歐企帶來了種種挑戰。因為這對中國國內物流、生產經營及供應鏈產生了巨大壓力。

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信中表示，面臨Omicron變種病毒帶來的全新挑戰，大規模核酸檢測和集體隔離的「老方法」似乎無法有效抑制病毒傳染。而為實現「清零」目標而不斷升級的防疫措施，導致經濟社會成本迅速增加，這一現狀將對中國的國際形象造成負面影響，也將動搖外商投資對中國市場的信心。

這封信中提到，中國歐盟商會誠懇建議中國政府「借鑑新加坡的成功模式」，對現行防疫方案進行調整，進而實現人民群眾安全健康及社會濟穩定成長的雙重保障。（編輯：邱國強）1110412