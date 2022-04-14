聯想控股遭監管 北京證監局列五大問題責令整改

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（中央社台北14日電）中國資訊科技巨頭聯想控股遭官方監管，北京證監局今天揭露聯想存在定期報告披露不及時等五大違法違規問題，責令立即全面整改。聯想隨後公告稱，將按要求儘快完成整改。

中國證券監督管理委員會北京監管局官網14日發布「關於對聯想控股股份有限公司採取責令改正行政監管措施的決定」。

據發布，北京證監局於2021年9月8日至9月18日對聯想進行了現場檢查，發現存在以下問題：

一、定期報告披露不及時。公司2020年年度報告在香港聯交所披露時間早於境內交易所公司債券年度報告發佈時間。

二、臨時報告披露不及時。公司擬收購盧森堡國際銀行股權事項在上海證券交易所披露時間晚於香港聯交所披露時間。

三、個別子公司股權質押未在相關募集說明書及定期報告中披露。

四、公司經營性與非經營性往來界定不夠清晰，非經營性往來占款或資金拆借披露不準確。

同時，北京證監局在日常監管中發現，2022年3月31日，聯想控股在香港聯交所發佈「截至2021年12月31日止年度全年業績公佈」公告，但是該訊息未在上交所債券市場同步披露。

北京證監局列出上述行為違反的相關法規，要求聯想在收到本決定書之日起，立即開展全面整改，並於收到本決定書之日起30日內提交書面整改報告。

據新浪財經，聯想控股隨後公告稱，今天已收到北京證監局下發的行政監管措施決定書。公司高度重視行政監管措施決定書中指出的問題，已對下一步整改工作進行了部署安排，將按要求儘快完成整改並向北京證監局報送整改報告。

聯想並強調，目前公司經營情況正常、穩定，各項債券均按期足額付息兌付，未發生違約情況。上述監管措施不會對公司生產經營、財務狀況及償債能力造成影響。

在香港上市的聯想控股，今天股價並未受到官方監管整改的影響，收盤報港幣9.89元，小跌0.01元；旗下的聯想集團股價還小漲0.03元，報7.75元。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110414