法人：中國Q2經濟成長恐跌破4% 4月失業率上看6%

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（中央社台北18日電）中國官方上午公布今年第1季GDP年增率為4.8%，表現疲軟。但香港法人下午發表預測顯示，中國第2季受疫情衝擊內需影響，GDP年增率可能會跌破4%。同時，中國4月份失業率更可能攀升到6%。

香港電台報導，香港大新銀行高級經濟師溫嘉煒除作出上述預測外，並認為中國今年全年國內生產毛額（GDP）年增率只能達到4.8%，低於中國中央政府訂定的「5.5%左右」目標。

雖然外界認為中國第1季GDP年增率4.8%表現疲軟，但溫嘉煒指出，這一數字仍高於預期，主因是出口表現抵銷了內需轉弱的影響。但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情吏中國內需面臨較大壓力，預料中國第2季國內生產毛額（GDP）第1季相較，未必能夠維持1%以上。若與2021年同期相較，增幅甚至可能失守4%。

失業率方面，溫嘉煒預測，中國4月全國城鎮調查失業率有可能升到6%，也就是進一步遠離中國中央將全年失業率控制在「5.5%以內」的目標。因此，相信中國中央會有政策幫助中小企維持營運，以避免失業率進一步上升。

溫嘉煒並預計，中國人民銀行短期內未必會再次宣布降準，而本週調降貸款市場報價利率（LPR）的機會也不高。但他相信，第2季仍有可能調降LPR及中期借貸便利（MLF）操作的利率。

中國國家統計局今天公布第1季經濟數據，第1季GDP為人民幣27兆178億元（約新台幣121兆5801億元），按不變價格計算年增4.8%，並較2021年第4季成長1.3%。

但數據中，包括固定資產投資及工業增加值等指標均告轉弱。而第1季房地產開發投資成長率僅有0.7%，3月間社會消費品零售總額更反向衰退3.5%，都創下近2年來新低。（編輯：邱國強）1110418