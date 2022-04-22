上海次生災害頻傳 復旦退休教授求醫未果逝世

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）上海封城將近一個月，次生災害層出不窮。近日傳出，復旦大學退休教授余惠中因全城防疫求醫未果、又遇車禍而逝世的憾事；韓國駐上海領事館發函給復旦，盼協助想要回國的韓國留學生返國。

上海本輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫情雖然有逐步趨緩的跡象，但整體情形仍然嚴峻。大量的確診病例與無症狀感染者出現，連帶擠兌其他的醫療能量，使得日常就醫成了一大挑戰，接連傳出病患無法及時醫治而病逝的憾事。

綜合香港明報、自由亞洲電台報導，復旦大學外文學院前院長曲衛國16日在微信朋友圈發文「這些天網上不時看到因防疫而造成的悲劇。今天一早看到了朋友轉發的這個帖子，悲劇終於發生在了我認識的人身上。」

曲衛國在文中指出，俞惠中及家屬在15日經歷了整整4個小時的全城求醫，最終因無法得到醫治而撒手人寰。

據報導，曲衛國批評每次新聞發布，有關部門都對就醫難的問題做了解決的承諾，強調暢通就醫管道。「這保證有措施嗎？可以追責嗎？不把大多數醫護人員調回到自己的崗位，就醫渠道能暢通嗎？堵塞渠道不是醫院或醫護人員或保安，而是有關部門的政策。」

曲衛國在文中並未說明俞惠中是因什麼疾病無法醫治而過世，然而據復旦大學外語學院官網16日發布的訃聞指出，俞惠中是15日於就醫途中發生車禍，搶救無效，不幸去世。

上海封城除了造成醫療資源面臨壓力，出境也成了一大問題，不少人因為疫情防控而無法自由移動、無法即時取得登機用的核酸檢測證明，出境的難度大幅提升。

據報導，韓國駐上海領事館近日發函給復旦大學，信中提及隨著封控時間延長，不少韓國留學生在精神上極度恐慌和無助，在韓國的家長也十分擔憂。陸續有留學生向領事館求助，強烈表達想要返回韓國的願望，因此希望復旦大學「盡快批准自願提出申請、符合乘機條件的學生回國」，並且與領事館共同協助學生「準備好48小時核酸檢測報告等出國所需材料」。

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報導指出，目前在復旦大學就讀的韓國留學生約有千人。

除上述兩起事件，復旦大學近日也被學生指控，以防疫為名在女生宿舍浴室裝設監視器，侵犯學生隱私。然而復旦大學隨即於官方微博發文澄清，強調從2020年以來，校方按照相關安全規定的要求陸續在學生宿舍出入口、公共走道等地安裝監視攝影機，並未安裝在浴室、廁所門口。18日外部人員到宿舍施工，是維修信號中斷的監視器，並非加裝。（編輯：周慧盈）1110422