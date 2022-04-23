援滬物資被指爛菜 遼寧官媒接連發文反擊上海

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）疫情之下「物資援滬」成中國各省區的「全民運動」。但陸續傳出部分物資品質有問題，造成上海與其他省區的矛盾。近日遼寧不滿物資被點名「爛菜」，官媒大動作發文反擊上海。

COVID-19疫情重創上海，封城至今將屆滿一個月。由於實施嚴格封控措施使上海物資缺乏，在官方定調「一方有難，八方來援」的主旋律之下，中國各省區投入「物資援滬」的運動之中。

然而隨著物資陸續送達，不少的蔬菜、食品的品質被點名有問題，使得心意沒有傳到，上海與各省區的矛盾反而加深。

近日有上海市民在社群平台揭露「遼寧省捐贈給上海的物資被扔進垃圾桶」，隨後遭點名的上海市南橋鎮政府於官方微博發文坦承確有其事，但強調「由於經過長時間的運輸顛簸，部份蔬菜已腐爛」，才把腐爛的菜丟棄，剩下的則分送給需要的家庭。

南橋鎮的回應觸怒了遼寧省政府，遼寧沒有直接批評，而是在19日以官媒遼瀋晚報名義在官方微博用「遼寧援滬物資居然是這樣運到的」為題，發表關於物資運送的文章與影片。

根據這篇文章，這批遼寧的援滬物資是12、13日兩天，由300輛冷藏車運送至碼頭，接著由大型輪船從大連運抵煙台，接著走陸路去往上海，總計裝載著2300餘公噸的生活物資。

文中強調，「各環節一氣呵成，分秒必爭，大家同心協力，共同保證2300餘頓援滬物資以最快的速度抵達上海」，而且首批12日出發的900公噸物資在13日凌晨抵達上海。

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中共遼寧省委機關報遼寧日報在21日晚間於官方微博發布一則貼文「人在做，天在看，永遠懷著一顆善良的心，持續做對的事」，被外界解讀是針對這次援滬物資事件，反擊上海。然而這篇貼文不久後隨即被刪除。

根據微博上的評論，這次事件中許多網友都站在遼寧省這邊，當中不少是上海本地人。有些遼寧的網友更向官方呼籲「別再送了，到時又說我們送的東西爛了，那可不好使」、「改送長春，別送上海了」。（編輯：沈朋達）1110423