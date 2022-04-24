中國防疫好假 檢驗單位竟編造確診數

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（中央社台北24日電）中國當前力拚防疫清零越清越失靈之際，安徽省合肥有兩家獲當局許可的合格檢驗機構，被披露竟多次出具經編造的確診數據報告，對於不肖機構的誇張行徑，有關單位僅宣布終止合作了事。

據中國新聞社官網中新網報導，微信公眾號合肥發佈23日通報稱，22日合肥和合醫學檢驗實驗室及合肥諾為爾醫學檢驗實驗室，在蜀山區執行超出所能負擔的區域核酸檢測，並且未依據敲定的日期通報檢測報告，影響合肥市對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的研判。

報導說，兩家機構並非是初犯，甚至還編造確診數據交給有關部門，嚴重干擾合肥疫情防控。

報導指出，合肥和合醫學檢驗實驗室是隸屬北京和合醫學診斷技術股份有限公司的全資子公司，和合診斷還是國家高新技術企業、中關村高新技術企業，中國30餘省市的2000多個2甲級以上，500個以上3甲級醫療機構，都是這家檢驗機構的客戶，累計服務人次超過千萬。

至於合肥諾為爾醫學檢驗實驗室則是隸屬合肥諾為爾基因科技服務有限公司，諾為爾基因官網2020年還曾發布，所屬實驗室滿分通過核酸檢測室評比。

母公司諾為爾基因甚至獲頒國家高新技術企業、安徽省新型研發機構的殊榮，並且獲認證是安徽省科技型中小企業、合肥市大資料企業、合肥市雛鷹企業，取得醫療機構執業許可證等。

對於這兩家檢測機構的離譜行徑，合肥市疫情防控應急指揮部給予警告，並立即暫停兩家實驗室在合肥市範圍內的合作業務，但並未說明將如何懲處或究責。

合肥市疫情防控應急指揮部另要求，合肥市各縣市區、開發區等各單位要立即按此要求嚴格執行，今後無論哪家檢測機構，如有類似情形，一律照章辦理。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110424