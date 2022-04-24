中國航天局：行星探測工程將開啟小行星探測

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（中央社台北24日電）中國國家航天局今天宣布，探月4期工程全面啟動；天問1號首次火星探測任務完成，行星探測工程下一步將開始小行星探測，中國將著手組建近地小行星防禦系統，應對近地小行星撞擊威脅。

4月24日為中國航天日，國家航天局宣布，探月4期工程在今年正式啟動工程研製，陸續發射嫦娥6號、嫦娥7號、嫦娥8號探測器，展開任務關鍵技術突破和國際月球科研站建設。嫦娥6號規劃到月球背面採樣，正在論證構建環月球通信導航衛星星座。

據央視24日報導，國家航天局副局長吳艷華接受專訪時表示，探月3期工程結束後，探月4期工程全面啟動。中國探月不是完全重複歐美國家探月之路，例如，嫦娥2號不僅是繞著月球探測，同時探測了圖塔蒂斯小行星；嫦娥4號實現人類第1次月球背面探索。

吳艷華指出，天問1號首次火星探測任務完成，行星探測工程下一步開啟小行星探測和取樣返回探測任務，以及火星取樣返回、木星系探測和穿越宇宙探測；行星探測工程計劃在未來10到15年內完成。

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「運載的能力有多大，航天的舞台就能夠拓展多寬」，吳艷華說，包括重型火箭在內的多型運載火箭正在研製階段，有望在未來幾年內完成首飛。重型運載火箭將能滿足較長時間的深空探測和載人登月等重大航天任務。目前另也在進行中長遠發展戰略規劃的論證，例如太陽系邊際的探測等等。

吳艷華強調，中國將著手組建近地小行星防禦系統，應對近地小行星撞擊的威脅，為保護地球和人類安全貢獻中國力量。爭取在「十四五」末期或在2025年、2026年對某一顆有威脅的小行星實施一次接近觀測也執行就近撞擊，改變它的軌道，為未來人類地球家園真正應對小行星威脅時貢獻中國力量。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110424