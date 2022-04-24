國台辦：舊金山和約北京未參與 非法無效

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（中央社記者張淑伶北京24日電）立法院長游錫堃昨天表示，舊金山和約非常重要，它顯示了台灣與中國沒有瓜葛。中國大陸國台辦方面今天聲稱，中華人民共和國未參與簽訂舊金山和約，因此是「非法無效的和約」。

由國史館、台灣新世紀文教基金會、台灣國際法學會共同舉辦「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年研討會23日在國史館舉行。

游錫堃在研討會上指出，開羅會談的新聞公報雖提到將台灣、澎湖群島等歸還中華民國；然而這些戰爭期間的會議或是發表的宣言，只是表達盟國對戰後處置的意願。在1952年依生效後「舊金山和約」第2條，日本僅放棄台灣、澎湖、南沙群島與西沙群島之一切權利、權利名義與要求，沒有規定台灣的主權歸屬。

游錫堃表示，因此可以肯定地說，根據國際法條約，台灣、澎湖並不屬於中國，就國民主權原理及聯合國憲章精神，台灣主權應屬於全體台灣人民。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天以「答記者問」方式對此聲稱，「舊金山和約」是二戰後美國糾集一些國家，在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，「對日單獨媾和而發表的非法、無效的文件」。

馬曉光宣稱，舊金山合約違反1942年中美英蘇等26國簽署的「聯合國家宣言」規定、違反「聯合國憲章」和國際法基本原則。中國政府從一開始就鄭重聲明，「舊金山和約」由於沒有中華人民共和國參加準備、擬制和簽訂，中國政府認為是非法無效的，絕不承認。

他又說，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」在內的文件，都確認了中國對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但「大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割」。

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馬曉光聲稱，民進黨政府「拿著非法無效的歷史廢紙進行炒作，處心積慮地兜售『兩國論』，企圖挑戰國際社會公認的『一個中國』原則」，但不可能阻擋兩岸統一的「歷史大勢」。

「舊金山合約」被視為「台灣地位未定論」的依據。新世紀文教基金會董事長陳隆志昨天在研討會上以錄音表示，70年前「舊金山和約」生效後，使台灣的國際法律地位暫時未定；但70年後的今天，經過台灣人民打拚奮鬥，透過人民有效自決，使台灣演進成為一個與中國互不隸屬、主權獨立的國家。他支持「台灣的國際法律地位過去未定、現在已定」的主張。（編輯：邱國強）1110424