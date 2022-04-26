市場監管觸及學術平台 中國知網恐涉不正當競爭

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（中央社台北26日電）因為高額訂閱費用，中國最高科技學術機構中國科學院停止與學術期刊資料庫中國知網合作。國家市場監督管理總局回應，關注各方面反映知網涉嫌壟斷問題，正在依法展開相關工作。

人民日報26日刊載題為「知網高收費之一：頻惹眾怒，該重視」一文，對知網涉及的問題提出批評。

文章指出，知網因為收費過高、不合理漲價問題深陷輿論風波並非第一次，武漢理工大學、北京大學過去也曾發出停用知網的通知。其因價格問題頻惹眾怒，甚至引發涉嫌壟斷質疑，早該深刻反思自身行為合理性。

這篇文章批評，看不到知網的實際行動，只看到其利用一家獨大市場優勢地位，不斷地提高價格令各單位難以負荷；看不到定位於「國家知識基礎設施」的機構履行應有社會責任，只看到其賺得盆滿缽滿。

紅星新聞報導，中國科學院自4月20日起停用知網（CNKI資料庫）；知網官方微信公眾號回應，各項服務並未停止或中斷，將繼續向中國科學院所屬各院所提供正常服務，直至2022年度協議簽署並啟動服務。

長江日報25日報導，國家市場監督管理總局回應，關注各方面反映知網涉嫌壟斷問題，正在依法展開相關工作。

中國經營報同日報導，知網資料庫優勢明顯，因此被認為具有強勢議價權，訂購費高且連年上漲一直備受爭議，國內多所高校或科研機構曾因知網每年超過10%，甚至高達20%價格漲幅而暫停或取消續訂。

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知網在部分合作中與校方簽署具有排他性合約，受訪人士稱，這可能存在不正當競爭問題，知網是否涉及壟斷，尚需進行相關市場界定。

一名知識產權領域資深人士接受中國經營報訪問表示，作者透過知網得到更廣的影響力，這是平台的貢獻；但是平台本身沒有生產，其依賴作者產出作品，應該保持一個大家能接受的合理利潤。目前知網利用其在市場的壟斷地位，形成一個強勢銷售行為，超出學校和科研機構能承受範圍，很多個人也買不起。（編輯：李雅雯/邱國強）1110426