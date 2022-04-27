比亞迪汽車長沙廠 一週發生3起員工跳樓事件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國比亞迪汽車長沙廠今天遭爆一週內發生3起員工跳樓事件，相關方面迄今未說明具體原因。當地警方證實25、26日確有發生跳樓事件，已有一名員工死亡。

貴州廣播電視台「百姓關注」官方微博今天報導，比亞迪汽車位於湖南省長沙市雨花區公司的職工宿舍，一週內連續發生跳樓事件。

據一名比亞迪員工爆料稱：「在廠裏面上班的人都知道，25號晚上十點鐘有一起，然後26號中午十二點快一點的時候也發生了一起，這一個星期內已經發生三起了。」

這名員工並稱，輕生者都是新員工，都是年輕人，前面第一起是一男一女，後面兩起都是男生。

據報導，比亞迪公司員工還提供了疑似死者遺書，該遺書中稱自己「沉迷賭博，無法自拔，控制不住自己的欲望」，「負罪感太重了，承受不起」，認為自己「不配活著」。

報導引述當地派出所工作人員稱，25日與26日發生的跳樓事件屬實。「吳某某是25號晚上跳樓的，當時我們趕到的時候已經跳了，根據現場調查目前是排除了刑事案件的可能。」

派出所工作人員並稱，26日案件的當事人沒事，已經被勸阻下來了。

至於比亞迪員工所說的第一起跳樓事件，工作人員稱「不方便透露」。

據報導，警方目前已經針對比亞迪園區展開相關系列工作整治。

至截稿，比亞迪汽車官方尚未回應。

比亞迪汽車去年11月曾發生員工疑似加班過度猝死事件。

據澎湃新聞此前報導，2021年11月5日，36歲的王江龍（化名）被發現猝死在出租屋中，警方出具的調查意見告知書顯示，已排除刑事案件。王江龍的家屬表示，他們認為王江龍的意外去世，和其生前曾連續超時高強度工作有關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王江龍的工作打卡記錄顯示，在10月份他有26天工時都在12小時左右。而中國勞動法規定，勞動者每日工時不超過8小時，因特殊原因需要延長工時的，每日工時不得超過11小時，且每月最多有12天的工時可以為每天11小時。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110427

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。