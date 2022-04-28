疫情衝擊 中國五一連假民航日均載客量估降77%

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（中央社台北28日電）由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中國民航局預計，五一勞動節連假期間民航運輸旅客日均量約為40萬人次，較去年同期下降77%。

中國民航局28日上午召開新聞發布會，作出上述表示。

中國經濟面臨下行壓力，由於疫情影響、通膨壓力等因素，內需消費疲弱，春節連假期間已經浮現出遊人數大減、缺乏外出消費力等問題，清明連假仍坐困於相關因素，未見消費反彈。

據央視新聞、每日經濟新聞報導，民航局預計五一勞動節連假（4月30日至5月4日）期間，民航運輸旅客日均量約為40萬人次，較去年同期跌幅達77%。

官方表示，目前全國各地疫情防控情勢複雜，受到疫情影響，旅客出遊意願低，五一勞動節連假期間民航旅客運輸量將較去年同期大減。以目前機票預訂情形來看，預計運輸旅客為200萬人次，日均量約40萬人次 。

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官方指出，民航各單位持續做好疫情防控工作，高度關注疫情變化，及時調整航線航班安排。如果出現個別地區突發疫情引發航班調整，將督促航空公司按照航班正常管理規定和公共航空運輸旅客服務管理規定等要求，做好通知、改票或退票等服務工作。

據民航局統計數據，3月全行業完成運輸航空飛行43.3萬小時，年減55.0%。3月全行業完成旅客運輸量年減67.9%。今年第1季，全行業運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別較去年同期下跌15.5%、25.3%和9.5%。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110428