北京打壓科技業 中國創投界指標人物賣股套現

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（中央社台北4日電）中國當局去年執行鐵腕監管導致科技業股價紛紛重挫，近期則傳擬放寬監管消息。香港媒體今天報導，中國創投業界指標人物沈南鵬，上週兩度脫手外賣龍頭美團的持股，共套現近8億美元。

據香港南華早報（SCMP）報導，根據香港交易所3日公布的資料，中國頂尖的創投企業家沈南鵬賣掉手中的美團持股，套現62億3000萬港幣（約合7億9872萬美元及新台幣234億元）。

報導說，沈南鵬這番操作，也使得他持有的美團股票占比由3.98%降至3.19%。這位中國創投業界指標人物是美團的非執行董事，而中國外賣龍頭美團在香港掛牌上市。

報導指出，沈南鵬是創投公司紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China）的創辦人兼執行合夥人，他在4月27日和29日，兩度賣掉美團共4296萬股。

報導說，沈南鵬4月27日以平均每股144.78港幣的價格，減持4246萬股，29日則是以159.5港幣的價格，再賣50萬股。

報導指出，據香港交易所的資料顯示，累計沈南鵬自去年5月以來已15度減持美團股票，他原先在美團的持股占比是7.05%。

報導說，港股3日收盤美團漲幅0.23%，股價來到172.4港幣，由於去年北京當局施鐵腕打壓科技業，中國科技業的股價紛紛重挫，美團的跌幅達41%。

因眼下中國當局執行嚴格防疫封控重創經濟，4月29日市場盛傳，北京方面有意放寬對科技業的監管，好使網路平台發揮更佳作用得以全面提振經濟，當天美團股價漲幅達15.5%，於此同時，沈南鵬又賣美團持股。

報導指出，沈南鵬堪稱是中國科技業當中，最具影響力的創投界指標人物。

據2021年美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）公布的全球最佳百大創投人排行榜（Forbes Midas List），這位美國名校耶魯大學（Yale University）的畢業生排名第2，在此之前，他連續3年高居榜首。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110504