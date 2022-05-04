特斯拉將在上海建第二廠 年產增至100萬輛

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據陸媒4日報導，美國電動車製造商特斯拉已計畫在上海超級工廠附近，另建一座新工廠，年產能為45萬輛，將提升特斯拉在上海的總產能至每年100萬輛。圖為特斯拉上海廠。（中新社提供）中央社 111年5月4日

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（中央社台北4日電）據報導，美國電動車製造商特斯拉已計畫在上海超級工廠附近，另建一座新工廠。新廠預計將生產Model 3和Model Y，年產能為45萬輛，將提升特斯拉在上海的總產能至每年100萬輛。

官媒中國證券報微信公眾號今天引述多個消息來源，作以上報導。

據報導，數月前，中國證券報記者在特斯拉上海超級工廠實地探訪時瞭解到，位於當前特斯拉廠區附近200公尺左右的一大片土地，已納入未來可能的新廠區規劃。

據報導，特斯拉在5月1日寫給中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區的感謝信中表示，對當地政府為幫助特斯拉上海超級工廠復工所做的努力，對當地政府調動資源、接送符合條件的員工返廠進行閉環生產，幫助工廠進行消毒工作等表示感謝。

特別值得注意的是，該感謝信中還明確提出，特斯拉計畫在當前的特斯拉上海超級工廠附近建設一個新工廠，用於生產Model 3和Model Y，預計可增加45萬輛汽車的年產能，成為特斯拉在全球最大的汽車出口中心。

資料顯示，2021年特斯拉上海超級工廠共交付48萬4130輛電動汽車，年增235%，其中有超過16萬輛交付海外市場，滿足歐洲、亞洲等10多個國家的需求。而在特斯拉2021年93.6萬輛的全球交付量中，上海超級工廠占比達51.7%。

針對特斯拉計畫在上海設立第二工廠的消息，上海某大型汽車配件企業負責人今天表示，之前業內就有相關消息傳出。此次特斯拉方面在與上海官方的交流中進行了明確，可能意味著離新工廠拔地而起已為時不遠。

不過，對於「特斯拉在上海設立第二工廠」的相關消息，特斯拉中國方面迄今未明確回應。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110504