更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土3萬35例 增5死、73中重症
首頁 / 兩岸

特斯拉將在上海建第二廠 年產增至100萬輛

2022/5/4 16:01（5/4 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
據陸媒4日報導，美國電動車製造商特斯拉已計畫在上海超級工廠附近，另建一座新工廠，年產能為45萬輛，將提升特斯拉在上海的總產能至每年100萬輛。圖為特斯拉上海廠。（中新社提供）中央社 111年5月4日
據陸媒4日報導，美國電動車製造商特斯拉已計畫在上海超級工廠附近，另建一座新工廠，年產能為45萬輛，將提升特斯拉在上海的總產能至每年100萬輛。圖為特斯拉上海廠。（中新社提供）中央社 111年5月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）據報導，美國電動車製造商特斯拉已計畫在上海超級工廠附近，另建一座新工廠。新廠預計將生產Model 3和Model Y，年產能為45萬輛，將提升特斯拉在上海的總產能至每年100萬輛。

官媒中國證券報微信公眾號今天引述多個消息來源，作以上報導。

據報導，數月前，中國證券報記者在特斯拉上海超級工廠實地探訪時瞭解到，位於當前特斯拉廠區附近200公尺左右的一大片土地，已納入未來可能的新廠區規劃。

據報導，特斯拉在5月1日寫給中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區的感謝信中表示，對當地政府為幫助特斯拉上海超級工廠復工所做的努力，對當地政府調動資源、接送符合條件的員工返廠進行閉環生產，幫助工廠進行消毒工作等表示感謝。

特別值得注意的是，該感謝信中還明確提出，特斯拉計畫在當前的特斯拉上海超級工廠附近建設一個新工廠，用於生產Model 3和Model Y，預計可增加45萬輛汽車的年產能，成為特斯拉在全球最大的汽車出口中心。

資料顯示，2021年特斯拉上海超級工廠共交付48萬4130輛電動汽車，年增235%，其中有超過16萬輛交付海外市場，滿足歐洲、亞洲等10多個國家的需求。而在特斯拉2021年93.6萬輛的全球交付量中，上海超級工廠占比達51.7%。

針對特斯拉計畫在上海設立第二工廠的消息，上海某大型汽車配件企業負責人今天表示，之前業內就有相關消息傳出。此次特斯拉方面在與上海官方的交流中進行了明確，可能意味著離新工廠拔地而起已為時不遠。

不過，對於「特斯拉在上海設立第二工廠」的相關消息，特斯拉中國方面迄今未明確回應。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110504

延伸閱讀
特斯拉上海廠傳復工 分析師：產能最快5月中恢復
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族