丹東第五中學校長因疫情被查 網同情：背鍋俠

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（中央社台北4日電）中國丹東第五中學近期爆發疫情後，丹東市紀委監委今天宣布，校長李季對疫情防控「思想麻痹，履職不力」，遭立案審查。消息傳出後躍為熱門新聞，許多中國網友直嘆校長淪為「背鍋俠」。

丹東位於遼寧省，是中國最靠近北韓的邊境城市。遼寧先前爆發本土疫情，各級學校停上實體課。丹東4月9日宣布，高中12日起有序恢復實體教學。

綜合中國媒體報導，中國堅持「動態清零」下，丹東第五中學有學生被發現與確診者有關，4月24日被檢出COVID-19陽性後，全校師生當晚立刻遭轉移隔離。該校總計有28名學生確診。

丹東第五中學發生群聚疫情後，遼寧省長李樂成4月29日前往當地調度指導疫情防控和應急處置工作。

4月29日晚間，丹東市疫情防控指揮部召開會議，強調對防控責任落實不到位及各領域失職瀆職、違紀違法等問題要追責問責。

丹東市紀委監委4日通報，近日，丹東市第五中學發生聚集性疫情，造成重大不良影響。為嚴肅工作紀律，市紀委監委及時對相關責任人進行查處。

其中，丹東市第五中學黨總支書記、校長李季身為疫情防控工作領導小組組長，對學校疫情防控工作負主要領導責任，但其在學校疫情防控工作中「思想麻痹，履職不力」，沒有做到「早發現、早報告、早隔離、早治療」，致使丹東市第五中學發生聚集性疫情，造成重大不良影響。市紀委已對其立案審查。

被調到丹東市第五中學分管疫情防控工作的丹東市第九中學副校長王培一，也同樣遭立案審查。他被指在每日報告工作「流於形式」。

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丹東第五中學疫情防控兩名負責人遭立案審查的消息傳出後，立刻躍為中國熱門新聞。在社群平台相關新聞討論串，中國網友一面倒留言表達同情。

許多網友直嘆校長淪為「背鍋俠」，質疑「當初是教育局強烈要求開學的，不然怎會有疫情發生？」、「病毒看不見摸不著，這能怨校長嗎？」、「所以校長能把幾千個學生的家長都管住嗎？」多名網友強調，不能光讓校長背鍋，應該徹查疫情來源。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110504