北京防疫持續加碼 是否封城引發關注

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（中央社記者張淑伶北京5日電）北京4日新增本土病例50例。結束小長假、開始正常上班的北京居民，面臨的是餐館不能內用、中小學在家上網課、60餘個地鐵站關閉的生活。北京是否會封城，不少人審慎看待。

根據北京衛健委發布，4日，本地新增42例本土COVID-19確診病例和8例無症狀感染者。從4月22日到5月4日，北京這一波累計感染者已超過500例。相較於上海的病例絕大多數是無症狀感染者，北京則以確診病例為主。

北京的新增病例已連續多日在50例上下波動，北京市政府發言人徐和建昨天說，社會面篩查仍有零星病例，首都疫情防控形勢依然非常嚴峻。

北京目前防疫措施，可看作「局部封控」、減少人員流動，介於正常生活和「全域靜態管理」之間。

對於北京是否會走向上海式「封城」，一些本地民眾認為不會，「畢竟這裡是首都啊」。但是從4月26日開始全市大範圍核酸篩查至今，10天內，疫情管控措施已經連連加碼。許多人變得更為審慎，他們多半認為，即使不會封城，也需要囤點生活用品和糧食，因應區域的封控。

北京市政府官方微信號「北京發布」昨天發出的一篇激勵文章「堅持不懈、以快制快，堵住病毒傳播『最後一百米』」，內容說明官方防疫政策並鼓勵北京民眾。不過，文章留言區大量「北京加油」「堅持動態清零」的留言，IP位置卻顯示來自上海，真正來自北京的正面留言非常少。這樣的評論區一景，頗耐人尋味。

上海在封城前，也不是沒有努力「精準防控」過。只是，不同城市的「精準防控」不盡相同，如果與3月的上海相比，北京現在是在更少病例數時就採取更大範圍的禁止餐飲內用、核酸篩查、減少交通便利性等措施。

一名北京市民告訴中央社記者，他認為北京是否封城，主要還是看能否早期控制住感染擴散的趨勢。他最在意的，是一些弱勢族群、或是「不吵就沒糖吃」的人，會在種種限制措施中被犧牲，外界也無法及時聽到他們的聲音。

也有網友表示，一旦有封城的需要，是不是叫作「封城」或另創名字都不重要；也不需要擔心國家官員的工作便利性，因為這和多數居民生活可以區別開來。

在愛國議題上向來不遺餘力維護官方立場的環球時報前總編胡錫進，5月1日在微博上發文表示，「我知道『全域靜態管理』的防控效果最好，最保險，但它對經濟民生的衝擊太大了，這樣的封城搞多了，搞隨意了，大家的信心就沒了」。

他還說，「不能因為上海疫情擴散了，就否定精準防控本身，大家的教訓都成了『一刀切最保險』」。他希望北京市能證明精準防控是有效的，「北京市的本輪抗疫是一場具有全局意義的保衛戰」。

目前，北京全市的防疫措施包括：餐廳禁止內用；演出及娛樂場所、上網服務場所和健身房等室內體育場所關閉；全市等級景區、室內場所及圖書館、美術館等公共文化場所關閉；公園景區50%限流。

北京最大的行政區、包含345萬人口的朝陽區，以及公共交通因封控、管控而調整的區域，今天起居家辦公。北京的地鐵也有60餘個站出入口關閉。

今天起，北京核酸檢測常態化，民眾可在多處免費篩檢。民眾搭乘公車、地鐵需持有7日內核酸檢測陰性證明，返校返回工作崗位須持48小時內的核酸證明。

與此同時，因應Omicron病毒株潛伏期短、臨床症狀較輕的特點，也有一些措施在放寬。入境北京者的隔離時間放寬為「10天集中隔離＋7天居家隔離」或14天集中隔離；確診者的密接者也是如前述「10＋7」隔離，次密接人員則實行7天居家隔離。（編輯：周慧盈）1110505