中國再推央企瘦身 管理層級控制在4級以內

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（中央社台北11日電）中國再推央企瘦身。新華網報導，為推動中央企業再瘦身，中國國資委啟動新一輪央企「壓減」，將管理層級控制在4級以內、大多數企業法人層級控制在5級以內。

新華網今天報導，中國國務院國資委副主任翁傑明在今天國資委召開「中央企業壓減工作『回頭看』專項行動推進會」上，作上述表示。

報導指出，自2016年國資委指導各央企推進「壓減」，即壓縮管理層級、減少法人戶數，截至去年底，央企共減少法人1萬9965戶，法人層級5級以內企業已超過70%，企業運營成本進一步降低，管理效率不斷提高。

新一輪「壓減」的總目標，是要「下決心清理退出一批企業、優化整合一批企業、重點監控一批企業」，力爭將央企集團公司管理層級控制在4級以內、大多數企業法人層級控制在5級以內。

翁傑明表示，新一輪「壓減」工作要從簡單地減數量、壓層級，轉為建立更加符合市場經濟要求的管理機制，為建設世界一流企業提供有力支撐。同時，繼續將「壓減」與剝離清退「兩非」（非主業、非優勢業務）及「兩資」（低效資產、無效資產）、處理虧損、重組整合、去產能等改革一併考慮，進一步優化國有資本布局結構，提高效率。

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中證網今天報導，國資委相關負責人在會上同時表示，透過「壓減」，央企退出了一批非主業非優勢企業，從事主業的企業占比從87%提高至93%。

中國航發堅持聚焦主業，堅決「瘦身健體」，通過「壓減」64%的企業，主業收入占比提高了30%以上。航天科工、航空工業集團等一批企業剝離了大量非主業業務。各企業將回收的國有資本投入主業和優勢企業，提升了核心競爭力。同時，清理退出了一批低效無效資產和「僵屍企業」。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110511