譚德塞與北京因清零鬧僵 網友酸：中國永遠正確

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（中央社記者張淑伶北京12日電）世衛秘書長譚德塞質疑疫情清零政策，中國外交部昨天回應「不要發表不負責任的言論」後，中國網友諷刺：「我們永遠正確」、「政府給我發工資好不好」，不挺動態清零。

曾經關係緊密的中國官方和世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），如今因為譚德塞呼籲中國改變疫情清零政策陷入尷尬。

愛國主義色彩濃厚的環球時報，昨天晚間在微博上發布外交部發言人趙立堅對於譚德賽言論的回應，他除了重申中國實施「動態清零」政策的合理性和必要性，也表示希望有關人士能夠更多地瞭解事實，「不要發表不負責任的言論」。

但是在這則新聞的下方，湧入逾5000多則留言，其中以調侃、埋怨中國清零政策的獲得最多按讚數，像是：「不能說！誰也不能質疑！我們永遠正確！這話沒毛病嗎？」「政府給我發工資好不好」「我們在試圖保護一群有穩定退休金收入的老年人，卻忽略了被迫降薪、失業、破產的青年人。」

還有人留言：「ZF（政府）不要只統計由於新冠死亡多少人，也要統計一下，因為過度防疫造成很多其他疾病不能得到有效治療的死亡人數！」「睜眼看世界吧」等。許多網友表達對於國家經濟和個人生計的擔憂。

對於譚德塞的發言，有網友說：「我記得這兩年天天在引用他的話誇我們，現在提一句意見是不是要成境外勢力了？」譚德塞10日在記者會上說，不認為清零政策可以持續，中國轉採取另一種策略非常重要。

2020年疫情爆發初期，中國在病毒傳播中的責任引發爭議，譚德塞則力挺中國。人民日報報導，中國外交部長王毅當年5月24日在全國人大會議記者會上說：「給世衛組織潑髒水的人只會弄髒他們自己」。昨天晚上，中國的社群平台上，一些網友開始轉發這則兩年前的新聞，表達諷刺之意。

中國當前防疫政策已上升到政治高度並不容質疑。中共總書記習近平多次強調中國必須堅持「動態清零」，5日在政治局常委會會議並表示要「堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行鬥爭」。（編輯：唐佩君）1110512