將自美下市 滴滴：滿足中國監管前不會再上市

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（中央社記者吳柏緯上海12日電）中國網路叫車平台滴滴出行4月16日宣布將從美國下市，擬在23日股東會表決這項議案。據滴滴最新提交的監管文件表示，在完成自美下市與中國整改要求前，不會在其他證交所上市。

中國網路叫車平台滴滴出行於去年6月不顧中國官方反對，在美國掛牌上市，結果上市不到一週隨即遭到中國官方出手監管，對滴滴展開一系列的調查，並下架應用程式，以致股價一路走低。同年12月3日宣布擬自美股退市，並於今年4月16日，正式發布自美退市公告。

根據香港01、香港經濟日報報導，滴滴近期提交一份監管文件指出，在完成自美退市與中國要求的網絡安全審查、整改後，公司才能夠恢復正常營運，包含恢復旗下被中國官方下架的26款應用程式。

這份文件指出，在恢復正常營運之前，不會在任何證券交易所上市。

然而，這份文件也提到「整改是否能夠滿足相關部門的要求、何時能夠恢復正常營運都存在不確定性」。

報導提到，滴滴出行赴美上市遭中國監管重挫後，許多中概股擔心成為出頭鳥，紛紛推遲或取消赴美上市的計畫。滴滴出行將於5月23日舉行股東大會，會中將表決從美國退市的決議案。

滴滴出行啟動自美退市程序後一度計劃轉往香港上市，然而市場傳出因滴滴未能符合中國監管當局對於處理敏感用戶數據的整改要求，已暫停在香港上市的籌備工作。（編輯：李雅雯）1110512