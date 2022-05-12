穩經濟 中財辦：加強調控機制該出手就出手

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（中央社台北12日電）中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀表示，因應經濟下行壓力，中國有財政政策、貨幣政策和其他等多樣化工具，將加強調控機制，該出手就出手，目標在上半年落實所有既定政策。

中國國務院新聞辦公室12日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，韓文秀作上述表示。

據第一財經報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、國際情勢等超預期影響，中國4月以來所面臨的經濟下行壓力加大。

如何因應經濟下行壓力，韓文秀認為，財政政策、貨幣政策和其他等多樣化工具可以加強調控，「我們在應對經濟下行壓力方面有豐富的調控經驗，將會進一步加強相機調控，該出手時就會出手」。

韓文秀說，首先要做的是加快落實已確定政策，力爭在上半年全部落地，還要抓緊謀劃和推出增量政策工具，善於用改革的辦法解決發展中的問題，充分挖掘內需潛力，「我國的市場活力、發展潛力是巨大的，也是客觀存在的，關鍵是要把它們激發出來」。

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韓文秀強調，國務院和有關部門正在緊鑼密鼓、源源不斷地推出一些細化的政策舉措，積極幫助受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶，穩住廣大市場主體。

據人民日報報導，韓文秀在會中說，中國2021年國內生產毛額（GDP）總值達人民幣114兆元（約新台幣502.2兆元），全球經濟比重占比由2012年11.4%上升達18%以上，中國作為世界第二大經濟體地位得到鞏固。中國經濟對世界經濟增長的貢獻整體上保持在30%，中國經濟是世界經濟增長的最大引擎。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110512