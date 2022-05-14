北京疫情膠著 專家：疫情規模化可能性非常小

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（中央社台北14日電）中國北京市疫情處於膠著狀態，從4月22日至5月13日累計報告COVID-19感染者約1000例。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，從目前數據，北京市出現規模化疫情的可能性非常小。

吳尊友13日晚間在微博發文，表示12日下午北京市民瘋傳13日開始封城，一時間人心惶惶，大家都忙著採購食物，以備封控。事後官方已澄清是謠言。

他表示，民眾擔心北京會出現像香港及上海的規模化疫情，但他認為，根據目前的數據，疫情規模可控。

他指出，從這數天北京公布的數據，最高2天超過了70例，近數天在40至50例之間波動；約95%感染者是在管控人群中發現，社區篩查發現的新增感染者每天僅數例。

他又指，今年3月北京市已著手準備迎接疫情爆發的風險，4月北京市出現數條傳播鏈，官方便果斷出手，及時落實高頻率、廣覆蓋的核酸篩查為主要手段的防控措施，有效控制病毒在北京市擴散。

他表示，綜合以上情況，北京市這波疫情演變成規模化疫情的可能性非常小。雖然疫情的變化方向和發展速度，受病毒的生物性特徵影響，但更由防控力度和速度決定。

北京市政府新聞發言人徐和建10日說，北京市疫情防控正處於膠著狀態，要堅持24小時處置法則，防新增、防擴散、防外溢，盡快實現社會面清零。

北京市13日起連續3天在12個區進行區域核酸篩查，官方倡導市民這個週末盡量留在家中，減少流動，希望盡快遏止疫情。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110514