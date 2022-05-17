南加槍案警方稱嫌犯疑不認同台獨 中國官媒未提

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（中央社台北17日電）據調查，美國南加州台裔教會槍擊案凶嫌是1953年在台出生移民，警方稱嫌犯疑似不認同台灣是獨立於中國的國家，行凶是出於政治動機的仇恨事件；中國官媒報導對此則隻字未提。

這起槍擊案造成台僑1死5傷，15日發生在橘郡（Orange County）城鎮古納伍茲（Laguna Woods）的「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）。

台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」向來租借日內瓦長老會教堂場地聚會。

橘郡警長巴恩斯（Darn Barnes）與檢察長史必哲（Tod Spitzer）等人召開記者會指出，槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周嫌「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。

巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。

中國媒體對於美國槍擊案件的報導向來不吝於篇幅，但是對於這樁槍案的關注卻厚此薄彼，目前除了官媒中新社官網中國新聞網發布消息，其他官媒都噤聲。

至於「澎湃新聞」等媒體，則僅引述美國福斯新聞頻道（Fox News）的報導指出，5月1日至15日止，美國已發生33起槍擊案。

中新社「美國奧蘭治教堂槍擊案嫌疑人面臨六項重罪指控」的報導，對於警方稱槍嫌犯案疑似政治動機的仇恨、不認同台灣是獨立於中國的國家隻字未提，僅提及「美國聯邦調查局（FBI）已啟動仇恨犯罪調查」。

另據中華民國駐洛杉磯辦事處調查，槍嫌周文偉於1953年在台灣出生，被美方誤認為出生「中國」有其歷史淵源。

約50年前，台灣人持有護照上的出生地，英文為Repubilc of China，當時申請到美國的移民於官方文件的出生地多寫「中國」（China）。

周嫌可能在申請美國護照的文件上寫「中國」為出生地，而讓美方有此認定。

美國華文網路媒體「新聞速遞」報導，周文偉是「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」（簡稱「拉斯維加斯促統會」）理事，這個標榜反獨促統的團體於2019年4月成立。

對於嫌犯身分，中新網報導僅稱是68歲「亞裔」美國公民David Chou，獨居內華達州拉斯維加斯，職業是保全，至於他被警方誤認是中國籍，以及媒體報導曾參與反獨促統組織運作，同樣不見於中新網的版面。

陪同母親到教會的52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）與凶嫌對峙，不幸中彈身亡，他是槍擊案沒有造成更嚴重傷亡的關鍵，警方不捨鄭達志並譽為「英雄」。

中新網報導也稱他是英雄，不過卻註明鄭達志是「華裔」醫師John Cheng。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110517